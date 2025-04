Erik ten Hag prijst succestrainer uit de Eredivisie: 'Ze spelen fantastisch'

Maandagavond staat de finale van de TOTO KNVB Beker op het programma. AZ en Go Ahead Eagles trappen in De Kuip om 18.00 uur af. Erik ten Hag vertelt in een interview bij RTV Oost welke club zijn voorkeur geniet.

Ten Hag, voormalig trainer bij Go Ahead, hoopt dat die club maandagavond met de prijs naar huis gaat. “Ik gun het Go Ahead van harte. Ik heb nog steeds goed contact met de mensen daar en ik gun het ook de fans.”

“Het zou geweldig zijn als ze de beker terug naar Deventer weten te brengen”, besluit Ten Hag, die vertrouwen heeft in een goede afloop. “AZ is de favoriet op basis van historie en het feit dat ze een goede selectie hebben, maar die heeft Go Ahead ook.”

“De bekerfinale is een wedstrijd op zich en Go Ahead heeft alle kansen.” Ten Hag spreekt dan ook lovend over de club én trainer Paul Simonis, die het stokje in de zomer overnam van René Hake. “René heeft daar een fundament gelegd en dat is heel goed voortgezet door de nieuwe trainer.”

“Ze spelen fantastisch en de bekerfinale is een mooie beloning voor al het harde werk dit seizoen. Ik ben niet verbaasd dat ze de eindstrijd hebben gehaald”, laat de voormalig trainer van onder meer Ajax en Manchester United optekenen.

“Bij Go Ahead gaan ze echt voor elkaar door het vuur”, vervolgt de geboren Haaksberger zijn lofzang. “Ze hebben een duidelijk speelplan. Er zitten veel automatismen in. Ze weten precies van elkaar wat de ander gaat doen.”

Ten Hag won als speler de beker in 2001. In de bekerfinale van dat jaar won FC Twente na strafschoppen van PSV (0-0). Ten Hag mocht toen als aanvoerder van Twente de prijs in ontvangst nemen.