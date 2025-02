'Erik ten Hag in gesprek over verrassend avontuur buiten Europa'

Erik ten Hag staat in de belangstelling van verschillende clubs uit de Major League Soccer. De voormalig manager van Manchester United is in gesprek over een mogelijke overstap naar de Verenigde Staten, zo meldt transferjournalist Rudy Galetti.

Galetti is als freelance journalist werkzaam voor TEAMtalk en de Italiaanse tak van Sky Sports. In de afgelopen jaren had hij meerdere grote primeurs. Nu heeft de Italiaan groot nieuws over Ten Hag

De 55-jarige Nederlander zit al enige tijd zonder club, maar daar komt mogelijk snel verandering in. Meerdere MLS-clubs zouden al in gesprek zijn met Ten Hag over een overstap naar de VS. Het Amerikaanse voetbalseizoen begint over tien dagen, dus de komende gesprekken worden als cruciaal gezien voor zijn beslissing.

Ten Hag maakte naam bij Ajax, waar hij tussen 2017 en 2022 de scepter zwaaide. Hij leidde de Amsterdammers naar drie kampioenschappen en twee TOTO KNVB Bekers. In 2019 wist Ten Hag niet alleen de landstitel te veroveren, maar ook de halve finale van de Champions League te bereiken.

Zijn succesvolle periode in Amsterdam leverde Ten Hag een overstap naar Manchester United op. Ondanks het winnen van de League Cup en de FA Cup heeft hij de verwachtingen in Engeland nooit waar kunnen maken.

Voor Ten Hag lijkt de MLS een serieuze optie. Met Pascal Jansen verwelkomde de competitie onlangs al een andere Nederlandse coach.

Jansen tekende een contract tot medio 2028 bij New York City FC. Ten Hag geniet belangstelling van diverse Amerikaanse clubs. De komende weken zullen allesbepalend zijn voor zijn toekomst.