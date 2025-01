Erik Pieters vertrekt een maand na zijn aankomst alweer bij Luton Town, zo meldt de club via de eigen kanalen. Het ‘kortlopend contract’ dat de linksback vorige maand tekende bij de club is namelijk alweer afgelopen en wordt dus niet verlengd.

Pieters tekende vorige maand een ‘kortlopend contract’ bij de huidige nummer 23 van de Championship. Hij zat sinds zijn vertrek in de zomer bij West Bromwich Albion zonder club en had al een aantal keer meegetraind bij Luton Town.

Destijds werd niet bekend gemaakt voor hoelang hij precies had getekend, maar in Engeland komen dergelijke contracten vaker voor. Hoewel het in Nederland dus als een verrassend snel vertrek gezien wordt, geldt het in Engeland niet eens als een heel uitzonderlijke situatie.

Pieters kwam in de ene maand dat hij actief was bij de club geen enkele keer in actie, maar dat behoorde gek genoeg ook niet tot de plannen. “Met de problemen die we op dit moment hebben, denken we dat Erik ons kan helpen tijdens deze periode. Dat hoeft niet per se met speeltijd te zijn. Het zou kunnen betekenen dat hij ons helpt op de trainingen”, aldus toenmalig trainer Rob Edwards een maand geleden.

Nu wordt Pieters alweer bedankt voor bewezen diensten. “We willen Erik bedanken voor zijn bijdrage aan het team de afgelopen maand en we wensen hem veel succes tijdens de rest van zijn carrière”, zo laat Luton Town weten op de clubwebsite.

Pieters speelde in Nederland bij FC Utrecht en PSV voordat hij in de zomer van 2013 voor 3,6 miljoen euro naar Stoke City vertrok. Daar kwam de linkspoot in zes jaar tot 206 wedstrijden. Burnley ging medio 2019 met Pieters aan de haal.

De verdediger speelde 66 wedstrijden voor the Clarets en vertrok in 2022 naar West Brom. Na 61 duels kwam er deze zomer een einde aan zijn tweejarige verblijf bij the Baggies. In zijn periode bij Luton Town boekte de ploeg slechts één zege.