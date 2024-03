Eredivisionist (29) scheurt kruisband voor de derde keer en beëindigt carrière

Norbert Alblas hangt na dit seizoen zijn kicksen aan de wilgen. De 29-jarige doelman van Excelsior liep vorige week op de training een kruisbandblessure op, de derde in zijn carrière. Alblas heeft besloten dat het welletjes is geweest en richt zich volgend seizoen op het trainersvak.

"Ik heb twee keer eerder mijn kruisband afgescheurd, dus ik wist meteen dat het mis was", vertelt de onfortuinlijke Alblas op de clubkanalen van Excelsior. "Het opvallende was dat het de eerste twee keer mijn rechterknie was, nu is het de linker. Maar ik wist dus wel hoe het voelde. Nadat het gebeurd was, speelde direct door mijn hoofd om te stoppen met keepen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Alblas nam vorige week de tijd om na te denken over zijn toekomst. Inmiddels staat zijn besluit vast. "Omdat ik niet het geloof heb dat ik na mijn revalidatie nog meer uit mijn keeperscarrière ga halen dan ik al heb bereikt. Ik ben trots op de carrière die ik heb gehad, ik heb er naar mijn idee alles uitgehaald."

"Na twee knieblessures heb ik de afgelopen twee jaar elke dag met een lach op het veld gestaan bij Excelsior en ervan genoten. Elke dag deed ik er alles aan om eerste keeper te worden. Mijn doel was om er volgend seizoen hopelijk te staan, maar we zullen nooit weten of het daadwerkelijk zo ver was gekomen."

Alblas begon zijn carrière bij VV Amstelveen Heemraad en maakte in 2006 de overstap naar AZ, waar hij vijf seizoenen verbleef. Na twee seizoenen in Alkmaar trok Alblas naar Ajax, waar hij zeven jaar zou verblijven. Een debuut in Ajax 1 zat er niet in, al kwam hij wel 43 maal uit voor Jong Ajax. Via NEC en TOP Oss belandde Alblas in 2022 bij Excelsior, waar hij tweede keus werd achter Stijn van Gassel. Alblas speelde uiteindelijk zes duels voor Excelsior.

Nu het einde van zijn actieve spelerscarrière er bijna op zit, kan Alblas zich alvast richten op het trainersvak. "De laatste jaren ben ik al bezig om me te ontwikkelen als trainer. Aan het eind van dit seizoen hoop ik mijn UEFA-B diploma te behalen, om me van daaruit verder te ontwikkelen richting een baan als hoofdtrainer. Daar ga ik me nu op richten. Als trainer ga ik er alles aan doen om verder te komen dan als keeper, dus ook op dat gebied wil ik het hoogst haalbare bereiken.’’

Alblas zal niet meer in actie komen voor Excelsior, maar blijft de komende tijd wel aanwezig bij de groep. "Als trainer vind ik het mooi om spelers beter te maken, over een speelwijze na te denken en met een groep bezig te zijn. Ik heb altijd geprobeerd medespelers te helpen en dat zal ik de komende periode blijven doen. We hebben nog een aantal belangrijke wedstrijden en gaan er met z’n allen alles aan doen om ons te handhaven." Excelsior staat vijftiende met 22 punten, evenveel als het als zestiende geplaatste RKC Waalwijk.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties