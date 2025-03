Eredivisie-speler berecht na binnendringen woning van ex en bedreigen van politieagenten

De rechtbank heeft een boete van 1500 euro uitgedeeld aan Alessio da C. Dat meldt Tubantia. Da C., die momenteel voor Fortuna Sittard speelt, had in 2020 de voordeur van zijn ex-vriendin ingetrapt en daarna tegenover de politie gedreigd ze te besmetten met het coronavirus.

Op 15 augustus 2020 drong Da C. met geweld de woning van zijn ex-vriendin binnen. Buren waarschuwden vervolgens de politie. Toen de agenten arriveerden, werd Da C. samen met zijn dochtertje in de woning aangetroffen.

De voetballer wilde niet meewerken met de politie. “Ik heb corona, en als jullie mij aanraken, hoeft ik jullie allemaal onder!”, dreigde hij.

Nu, vijf jaar later, blikt hij in de rechtszaal terug op het incident. “We waren nog niet zo lang uit elkaar”, vertelt de aanvaller. “Toen was alles nog vers en zat er nog van alles dwars. Ik kan me nog goed herinneren dat ik de deur heb vernield en dat van het dreigen met corona klopt. Ongelooflijk stom, dit had nooit mogen gebeuren. Het achtervolgt me nog steeds.”

Inmiddels is de relatie met zijn ex beter en is Da C. verstandiger geworden, zegt hij zelf. De officier van justitie zegt dat ook te denken. “Maar mijn eerste indruk was wel dat u een mannetje met een kort lontje was”, citeert Tubantia de officier van justitie, die een taakstraf eiste van zestig uur.

Uiteindelijk besloot de rechter om Da C. geen taakstraf, maar een boete te geven: van 1500 euro. “Het is goed dat u hier vandaag verschenen bent en dat u weer on speaking terms bent uw ex.”

Drank

Het was overigens niet de eerste keer dat Da C. in aanraking kwam met de politie. De reden? Drank, vertelt hij zelf. “Twee jaar geleden ging ik na een feestje naar het appartement van mijn moeder en ben toen op de verkeerde verdieping uitgestapt.”

Vervolgens vernielde hij spullen op het moment dat de bewoner hem naar buiten werkte. Verder stalen logés van Da C. in 2016 tienduizenden euro’s aan sieraden en kleding van toenmalig FC Twente-keeper Joël Drommel, en werd Da C. in 2022 betrapt zonder geldig rijbewijs.