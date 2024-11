Eran Zahavi fileert Hakim Ziyech op Instagram: 'Domme terreur-supporter!'

Eran Zahavi heeft op Instagram snoeihard uitgehaald naar Hakim Ziyech. De spits (37) van Maccabi Tel Aviv, die een verleden heeft bij PSV, noemt de ex-Ajacied een ‘domme terreur-supporter’ en hoopt dat de UEFA hem gaat straffen.

Het ging in de nacht van donderdag op vrijdag mis in Amsterdam na afloop van Ajax - Maccabi (5-0). Op meerdere plaatsen in de stad werden Maccabi-supporters belaagd, mishandeld en met vuurwerk bekogeld en de Mobiele Eenheid (ME) moest meermaals optreden.

Ziyech repostte op Instagram video’s van Cestmocro over de rellen in Amsterdam. “Als het geen vrouwen en kinderen zijn rennen ze weg... Nog steeds: free Palestina!”, was er te lezen op het account van Ziyech.

Zahavi heeft geen goed woord over voor de story van Ziyech en haalt keihard uit naar de spelmaker van Galatasaray. “Domme terreur-supporter. Ik hoop dat jullie dit zien en hem straffen, UEFA!”