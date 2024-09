‘Er wordt maar weinig over hem gesproken bij Feyenoord, maar die is góéd zeg’

Martijn Meerdink is onder de indruk van Thomas Beelen, zo laat de eenmalig international weten aan De Telegraaf. De voormalig middenvelder van AZ, De Graafschap en FC Groningen heeft de 23-jarige verdediger van Feyenoord opgenomen in het Elftal van de Week van de ochtendkrant.

Feyenoord wist zondag redelijk eenvoudig de nul te houden tegen NAC Breda (2-0 winst). Volgens Meerdink was Beelen een van de uitblinkers aan Rotterdamse zijde.

“Thomas Beelen van Feyenoord, daar wordt maar weinig over gesproken. Maar die is góéd zeg. Het oogt allemaal heel degelijk, omdat hij een heel goed gevoel heeft hoe hij de ruimtes moet bespelen en daar ook nog eens de snelheid voor heeft.”

“Hij is stabiel en maakt de juiste keuzes aan de bal, met tempo. Ook op Europees niveau heeft hij al bewezen zich uitstekend te kunnen manifesteren tegen topspitsen”, besluit Meerdink.

Beelen is door de redactie van Voetbalzone eveneens opgenomen in het Elftal van de Week. Ook Feyenoord-middenvelder In-beom Hwang veroverde een plaatsje. Het duo behoorde donderdag tegen Bayer Leverkusen (0-4 nederlaag) ook al tot de spaarzame lichtpuntjes bij Feyenoord.

Feyenoord nam Beelen in de zomer van 2023 voor slechts 2,7 miljoen euro over van PEC Zwolle. Inmiddels is hij volgens Transfermarkt al 12 miljoen euro waard. Beelen ligt in De Kuip nog tot medio 2027 vast.

Zaterdagavond wacht voor Feyenoord het volgende Eredivisie-duel. Het elftal van trainer Brian Priske gaat dan op bezoek bij NEC Nijmegen. Vervolgen staat het uitduel met Girona op het programma.