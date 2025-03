Enorme meevaller voor Arsenal in aanloop naar Champions League-kraker tegen Real Madrid

Bukayo Saka heeft op Instagram een zeer hoopvolle update gedeeld over zijn herstel. De sterspeler van Arsenal kwam dit kalenderjaar nog niet in actie door een blessure, maar doet inmiddels weer volop mee aan de groepstraining.

Het ging op 21 december vorig jaar mis voor Saka, toen hij zwaar geblesseerd raakte aan zijn hamstring. De Engels international onderging een operatie en werkte sindsdien aan zijn herstel, terwijl Arsenal het gat naar koploper Liverpool zag groeien tot twaalf punten.

"Hello again", schrijft Saka op Instagram. De 23-jarige vleugelaanvaller plaatst daar een foto van zichzelf bij, waarop hij breed lachend en met opgestoken duim te zien is. Een flinke meevaller voor Arsenal, daar Saka met negen goals en dertien assists voor zijn blessure een cruciale pion was in het aanvalsspel van Arsenal.

In de Champions League maakt de ploeg van manager Mikel Arteta nog altijd wel een serieuze kans op zilverwerk, al staan the Gunners in de kwartfinale voor een loodzware opgave tegen recordkampioen Real Madrid.

Engelse media maakten woensdag al melding van het voorspoedige herstel van Saka, die er mogelijk dit weekend al bij kan zijn wanneer Arsenal het in eigen huis opneemt tegen stadgenoot Fulham.

Arsenal speelt volgende week zaterdag tegen Everton, voordat op dinsdag 8 april de heenwedstrijd tegen Real Madrid in het Emirates Stadium gespeeld wordt. Onder meer Fabrizio Romano verzekert dat Saka inzetbaar zal zijn tegen Real Madrid.

Arsenal kent dit seizoen met name in de voorhoede veel pech met blessureleed. Zo liggen Kai Havertz en Gabriel Jesus er minimaal tot het einde van het seizoen uit. Gabriel Martinelli was eveneens een tijd geblesseerd, maar heeft zijn rentree inmiddels gemaakt.