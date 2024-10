Enorme aderlating voor PSV: blessure Veerman blijkt ernstiger dan gedacht

De liesblessure die Joey Veerman onlangs opliep, blijkt erger dan gedacht. De Telegraaf meldt dat de middenvelder van PSV zeker nog een maand moet toekijken. De Purmerender moet daardoor meerdere grote wedstrijden missen.

Veerman raakte in het duel met Willem II geblesseerd en kwam sindsdien niet meer in actie voor PSV. De wedstrijden tegen Sporting Portugal en Sparta Rotterdam moest hij aan zich voorbij laten gaan, net als de Nations League-wedstrijden van het Nederlands elftal.

Doordat zijn blessure nog verre van verholpen is, moet Veerman opnieuw een aantal mooie en vooral belangrijke wedstrijden missen. Zo is hij zeker niet van de partij tegen AZ, Paris Saint-Germain, Ajax en Girona.

Voor de wedstrijd tegen Sporting leek het erop dat Veerman niet al te lang zou moeten toekijken, al haalde hij die wedstrijd dus niet. Op 1 oktober werd bekend dat Veerman zeker nog een maand nodig had om te herstellen.

Met die diagnose was toen de vraag of hij op tijd fit zou zijn voor het treffen met Ajax, dat het op 2 november thuis opneemt tegen de landskampioen. Nu blijkt dus dat de blessure ernstiger is dan verwacht, en dat Veerman zich vanaf heden zeker nog een maand op zijn herstel moet richten.

De afwezigheid lijkt van Veerman biedt andermaal mogelijkheden voor Ismael Saibari, die zijn collega al verving in wedstrijden tegen Sporting en Sparta. De Marokkaan is op het eerste gezicht de topfavoriet om ook in het volgende blok tot de volgende interlandperiode basisspeler te zijn.

Ook Tygo Land lijkt zich op de te kunnen maken voor meer minuten. De achttienjarige middenvelder werd tegen Sparta al aan de aftrap verwacht, maar trainer Peter Bosz verwees hem toch naar de bank.