Engelse journalist krijgt plotseling driftbui tijdens ontmoeting met toekomstig Manchester United-trainer Rúben Amorim

Journalist Gary Cotterill heeft maandag voor verbazing gezorgd in Portugal. De verslaggever van Sky Sports maakte tijdens het persmoment voorafgaand aan het Champions League-duel tussen Sporting Portugal en Manchester City een behoorlijk gefrustreerde indruk.

Rúben Amorim, die vanaf volgende week voor de groep staat bij Manchester United, beleefde in Lissabon een bijzondere ontmoeting met het Engelse journaille. Nadat de Portugese pers al vele vragen had gesteld, vond Cotterill het tijd voor wat antwoorden van Amorim in het Engels.

“Hallo Rúben. Weet je wat wij missen? Jouw geweldige Engels”, stak Cotterill van wal. “Kunnen wij één antwoord in het Engels krijgen? Voor alle mensen die deze wedstrijd gaan kijken en geïnteresseerd zijn in Manchester City, Sporting Portugal en Manchester United. Een antwoord in het Engels.”

De perschef van Sporting Portugal greep in door te benadrukken dat Amorim later, na zijn definitieve verhuizing naar Manchester, in het Engels gaat spreken. Cotterill vroeg daarop of Manchester United dat verzoek heeft gedaan, waarna Amorim benadrukte dat het initiatief niet vanuit the Red Devils is gekomen.

Na een ongemakkelijke lach van Amorim begon Cotterill met zijn vragen over de wedstrijd, om vervolgens nogmaals om een Engels antwoord te vragen. “Sorry, ik kan niet in het Engels spreken nu”, reageerde Amorim. “Ze gaan mij missen in Portugal, dus ik moet nu nog Portugees praten.”

De gefrustreerde Cotterill verhief zijn stem. “Waarom? Ze hebben net 25 minuten in het Portugees gehad. Nu willen wij tien seconden in het Engels.” De perschef van Sporting Portugal haakte nogmaals in. “We gaan verder in het Portugees. Volgende week kun je hem in het Engels horen spreken.”

“Dit is een cold shoulder (iemand de rug toekeren, red.) voor al je Engelse fans”, reageert Cotterill verbeten. “Sorry”, aldus Amorim, die de door Cotterill gestelde vraag alsnog in het Portugees beantwoordde.

Eerder clashte Cotterill al meermaals met Amorims voorganger, Erik ten Hag. De gelouterde journalist staat in Engeland bekend om zijn opdringerige manier van interviewen, wat regelmatig zorgt voor opmerkelijke situaties.