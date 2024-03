Engelse journaille én Afellay lyrisch: ‘Waar gaat dit eindigen, de Gouden Bal?’

Engeland raakt niet uitgepraat over Phil Fodens optreden in de Manchester derby. De City-aanvaller verzorgde onder meer de 1-1 én de 2-1 tegen de aartsrivaal, waarvan de eerste wonderschoon genoemd kon worden. De Engelse media zijn lyrisch over Foden, net als Ibrahim Afellay. "Wat een speler, man", likkebaardt laatstgenoemde bij NOS Studio Voetbal.

Manchester United kwam al vroeg op voorsprong in de derby, door een geweldige knal van Marcus Rashford. Daarna hield het met kunst- en vliegwerk lang stand. Tot Foden middels een minstens fraaie treffer als de eerste de stand gelijktrok. Maar de middag zou nog mooier worden voor de 23-jarige aanvaller.

Tien minuten voor tijd zorgde hij namelijk voor de beslissing. Foden liep alsof ze er niet stonden door de United-verdediging, en versloeg André Onana met een diagonale schuiver. Sky Sports beloont Foden met een 9 voor zijn optreden, en Manchester Evening News doet hetzelfde. The Athletic wijdt er zelfs een longread aan.

Daarin wordt met Joe Makin, zijn jeugdtrainer, gereflecteerd op Fodens performance. "Waar gaat dit eindigen, de Ballon d'Or?", wordt Makin geciteerd. Auteur Daniel Taylor betitelt Fodens optreden 'een masterclass'. "Hij speelde alsof hij vastberaden was zijn stempel op de volgende overwinning te drukken."

Afellay komt woorden tekort

Ook Afellay kan zijn enthousiasme nauwelijks op. Desgevraagd steekt de analist uitgebreid de loftrompet over Foden.

"Wat dacht je van deze", zegt Afellay bij beelden van de 1-1. "Deze man was veruit de beste van het veld. 23 jaar, Phil Foden. Wat deze jongen al een aantal jaar presteert in zo'n elftal, is bijzonder knap op zo'n leeftijd."

"Wat een speler, man', besluit Afellay.



