‘Engelse grootmacht denkt in zoektocht naar goals aan huren van Benzema’

Chelsea is naarstig op zoek naar doelpunten en kan in die zoektocht weleens zijn antwoorden vinden in Saudi-Arabië. Volgens The Telegraph heeft manager Mauricio Pochettino zijn zinnen gezet op een ervaren doelpuntenmaker. Daarbij valt vooral de naam van Karim Benzema, terwijl ook Roberto Firmino als serieuze optie aangekaart wordt.

"Pochettino zal de korte onderbreking ingaan met maar één gedachte in zijn hoofd: Chelsea heeft een doelpuntenmaker nodig", schrijft het Engelse medium.

"Het is goed mogelijk dat de manager zich tot Saudi-Arabië wendt bij het zoeken naar een spits, met Benzema en Firmino als potentiële versterkingen."

Tegen Fulham (1-0 winst) was een strafschop van Cole Palmer uiteindelijk net genoeg voor een overwinning, maar - mede door de wederom geblesseerd geraakte Christopher Nkunku - zijn wat extra doelpunten geen overbodige luxe voor the Blues.

Omdat Victor Osimhen te duur is en het steeds aannemelijker lijkt dat Ivan Toney het seizoen 'gewoon' afmaakt bij Brentford, is een halfjaarlijkse huur van een van de topspitsen uit Saudi-Arabië geen ondenkbaar scenario.

"Het is onwaarschijnlijk dat een gokje wagen met een spits die veel scoort in Nederland of Portugal goed uitpakt", schrijft The Telegraph. "Chelsea zal misschien daarom overwegen om een korte huurdeal met Firmino of Benzema te bewerkstelligen."

De in Saudi-Arabië ongelukkige Benzema heeft zich bij Al-Ittihad onmogelijk gemaakt en is daar inmiddels uit de selectie gezet. Hij zal ook niet aanwezig zijn bij de voorbereiding van het team op het nieuwe seizoen.

Firmino heeft, sinds zijn hattrick in de eerste competitiewedstrijd, niet meer gescoord voor Al-Ahli en worstelt dus met zijn vorm. De salarissen van beide heren zouden nog wel eens een groot obstakel kunnen vormen bij een mogelijk vertrek naar de Premier League.

