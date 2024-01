Engels voetbal opnieuw opgeschrikt door walgelijke provocatie op tribune

Het FA Cup-duel tussen Millwall en Leicester City (2-3) is zaterdag ontsierd door een walgelijke provocatie van het thuispubliek. Op een video op internet is te zien hoe een fan van Millwall het gebaar maakt van een neerstortende helikopter. Vijf jaar geleden overleed de Thaise miljardair en Leicester-eigenaar Vichai Srivaddhanaprabha bij een helikoptercrash.

Ondanks een doelpunt van Zian Flemming slaagde Millwall er niet in om ten koste van Leicester City de volgende ronde van het FA Cup-toernooi te bereiken. De bezoekers, tevens koploper in de Championship, wonnen met 2-3.

Enkele fans van de thuisploeg wisten hun frustratie niet te beheersen en zochten de confrontatie met het bezoekende publiek. Een van hen bracht de tragische helikoptercrash uit 2018 in herinnering.

De jongen maakte een gebaar van een toestel dat neerstortte en hintte daarmee op de crash waarbij Srivaddhanaprabha om het leven kwam. De Thaise eigenaar van Leicester was een van de inzittenden die het ongeluk niet overleefde vijf jaar geleden.

In totaal kwamen bij de crash vijf personen om het leven. De overige slachtoffers waren de piloot, twee stafleden van de Thaise voorzitter en een passagier. Het toestel was opgestegen vanaf de middenstip en stortte neer op een parkeerplaats.

Srivaddhanaprabha werd in 2010 eigenaar van Leicester City en verdiende zijn fortuin met de taxfree-winkelketen King Power. Zes jaar na zijn overname werd de club kampioen van de Premier League.

Eerdere provocatie

Het is de tweede keer in korte tijd dat het Engelse voetbal te maken krijgt met een dergelijk walgelijke actie. In oktober werden twee fans van Sheffield Wednesday opgepakt nadat zij fans van Sunderland probeerden te provoceren.

Het duo daagde de fans in het gastenvak uit door een foto te tonen van Bradley Lowery. Het zesjarige jongetje, hartstochtig fan van Sunderland, overleed in de zomer van 2017 aan de gevolgen van kanker.

