Engeland volgt Nederland en de Verenigde Staten met 'transparant' VAR-experiment

Net als in Nederland gaat er ook in Engeland geëxperimenteerd worden met on-field VAR-announcements, zo meldt de Engelse scheidsrechtersorganisatie PGMOL. Tijdens de halve finales van de EFL Cup zullen de arbiters hun uiteindelijke VAR-beslissingen over de stadionspeaker delen met het publiek.

Het openbaar en live aankondigen van de beweegredenen achter een VAR-besluit door scheidsrechters is een fenomeen dat in de Verenigde Staten sinds begin dit seizoen wekelijks te zien is. Wanneer scheidsrechters een besluit hebben genomen na een kijkje op het VAR-scherm, delen zij de beweegredenen achter hun besluit.

Op het WK 2023 voor vrouwen werden de on-field VAR-announcements al gebruikt. Mark Bullingham, directeur van de Engelse voetbalbond FA, stelde toen dat er 'een stap in de juiste richting' was genomen en benadrukte daarbij ook het belang van transparantie.

De PGMOL heeft maandag een statement naar buiten gebracht. "Als onderdeel van de proef zullen scheidsrechters (via het openbare communicatiesysteem van het stadion) de uiteindelijke beslissing aankondigen na een bezoek aan de VAR-monitor langs het veld, of na de conclusie van feitelijke zaken, zoals onbedoelde handsballen door een doelpuntenmaker of buitenspelbeslissingen."

"Alleen de uiteindelijke beslissing zal in het stadion worden aangekondigd. De nieuwe pilot maakt deel uit van PGMOL's bredere toewijding aan transparantie en het omarmen van technologische vooruitgang ten behoeve van wedstrijdfunctionarissen en fans."

De halve finales in de EFL Cup worden over twee duels afgewerkt. Arsenal en Newcastle nemen het op 7 januari en 5 februari tegen elkaar op, terwijl de wedstrijden tussen Tottenham Hotspur en Liverpool op 8 januari en 6 februari gepland staan.

In Nederland zal er in de TOTO KNVB Beker vanaf de achtste finales worden geëxperimenteerd met live aankondigingen. Die bekerwedstrijden worden van 14 tot en met 16 januari afgewerkt.