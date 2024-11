Engeland neemt in Nations League revanche op Griekenland met klinkende overwinning

Engeland heeft donderdagavond revanche genomen op Griekenland, dat vorige maand met 1-2 won op Wembley. Interim-bondscoach Lee Carsley zag zijn team met 0-3 zegevieren in Athene. Engeland staat hierdoor bovenaan in de poule in de Nations League en heeft een ticket voor de play-offs van het toernooi, die in maart 2025 plaatsvinden, voor het grijpen.

Carsley ontving een reeks aan afmeldingen in aanloop naar het Nations League-duel in Athene. Trent Alexander-Arnold, Levi Colwill, Phil Foden, Jack Grealish, Cole Palmer, Aaron Ramsdale, Declan Rice en Bukayo Saka waren niet inzetbaar voor de interim-bondscoach, die er verrassend voor koos om Ollie Watkins op te stellen en Harry Kane op de bank te houden. Noni Madueke had ook een basisplaats.

Het flink gewijzigde Engeland brak de ban al na zeven minuten. Jude Bellingham stuurde Madueke weg, waarna de voormalig PSV'er Watkins in staat stelde om de 0-1 aan te tekenen. Madueke was zeer bedrijvig in de beginfase en maakte het de Griekse verdediging op sommige momenten zeer lastig.

Griekenland liet pas na een halfuur de eerste kans noteren. Jordan Pickford bokste een knal van voormalig Willem II'er Kostas Tsimikas weg. Ondertussen kreeg met name Bellingham te maken met laserpennen die vanaf de tribune op hem gericht werden. Engeland bereikte het rustsignaal met een 0-1 voorsprong op Griekse bodem.

De Grieken, gesteund door de fanatieke aanhang, drukten Engeland flink naar achteren in de beginfase van de tweede helft. Het thuisspelende land had wel geluk toen een kopbal van Bellingham de paal raakte. Aan de andere kant hield Pickford de Engelse ploeg op de been met een katachtige redding op een knal van binnen de zestien van Fotis Ioannidis. Enkele minuten later besloot Carsley om Kane in te brengen als vervanger van Watkins.

Twaalf minuten viel de voor Engeland bevrijdende 0-2. Bellingham stoomde op richting het strafschopgebied van Griekenland en waagde een poging met een afstandsschot. Tot zijn geluk verdween de knal via de paal en de rug van doelman Odysseas Vlachodimos in het doel: 0-2. Curtis Jones bepaalde de eindstand met zijn eerste goal voor de nationale ploeg op 0-3.

Engeland hield stand in de slotfase en neemt de koppositie in de poule weer over van Griekenland. Beide landen hebben twaalf punten, maar de Engelsen beschikken over een beter onderling resultaat en doelsaldo. Engeland kan promotie naar de hoofdpoule van de Nations League zondag definitief veiligstellen met winst thuis op Ierland.