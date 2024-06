Engeland kent slechte generale voor EK en wordt in eigen huis te kijk gezet door IJsland

Engeland is in aanloop naar het EK tegen een grote teleurstelling aangelopen. Op het eigen Wembley werd het verrassend met 0-1 verslagen door IJsland, dat komende maandag de tegenstander is van het Nederlands elftal.

Gareth Southgate voerde flink wat wijzigingen door ten opzichte van het gewonnen oefenduel tegen Bosnië en Herzegovina (3-0). Alleen Kieran Trippier, Marc Guéhi en Cole Palmer behielden hun basisplaats. De bedoelingen van IJsland werden meteen duidelijk, daar het zich tot diep op eigen helft liet inzakken. Toch pakten de bezoekers verrassend de vroege voorsprong op Wembley.

Jón Dagur Thorsteinsson kreeg de Engelsen na twaalf minuten plots helemaal stil. Uit een snelle tegenstoot wordt John Stones voorbij gespeeld en verraste de aanvaller doelman Aaron Ramsdale in de korte hoek: 0-1.

Engeland zette daar in de eerste helft bar weinig tegenover. Alleen Harry Kane was na een klein half uur spelen dicht bij de gelijkmaker, maar hij werkte een ragfijne voorzet van Cole Palmer naast het doel. Op slag van rust mochten de Engelsen zelfs nog van geluk spreken dat ze niet op een 0-2 achterstand kwamen.

Ook na rust creëerden de Engelsen nauwelijks echte kansen. Phil Foden nam de bal in één keer op de slof op aangeven van Anthony Gordon, maar zijn inzet hobbelde naast. Ondertussen was het Thorsteinsson die een enorme kans kreeg op de 0-2, maar hij gleed oog in oog met Ramsdale uit.

In de slotfase probeerde Engeland een doorgang te forceren door de goed georganiseerde IJslandse defensie, maar die kwam nooit meer echt in gevaar. Alleen Trent Alexander-Arnold kwam in de blessuretijd nog dicht bij een doelpunt, maar zijn inzet werd geblokt.

Na het laatste fluitsignaal volgde een fluitconcert op Wembley, waar het vertrouwen van de Engelse ploeg zichtbaar een knauw had gekregen. Engeland staat op het EK in Groep C tegenover Servië, Denemarken en Slovenië.

