Emmen-fan loopt complex FC Groningen binnen met pak luiers voor Dick Lukkien

De KNVB heeft gehoor gegeven aan het verzoek van FC Groningen om het competitieduel met FC Emmen van vrijdagavond uit te stellen, zo maakte de bond donderdag. Zestien spelers van de Trots van het Noorden zijn ziek en niet fit genoeg om deze week nog in actie te komen. Een supporter van Emmen vond het competitievervalsing en zocht de selectie van de tegenstander op.

"FC Groningen had woensdag al een verzoek bij de KNVB ingediend om de wedstrijd tegen FC Emmen uit te stellen. Er heerst ziekte in de selectie en staf. Woensdag zouden er slechts zes spelers niet ziek zijn geweest. Het Norovirus is de boosdoener.

Naar verluidt zijn minimaal twintig spelers en stafleden besmet met het virus. Hierdoor werd het voor FC Groningen lastig om vrijdag al een wedstrijd te spelen.

Dinsdag zouden de spelers van de huidige nummer acht van de Keuken Kampioen Divisie het virus hebben opgelopen. Groningen nam het in Rotterdam op tegen Excelsior in de achtste finale van de TOTO KNVB Beker, maar enkele selectiespelers waren op dat moment al getroffen door ziekte.

"Tijdens Excelsior-Groningen moesten wisselspelers meermaals naar het toilet en ook de busreis terug was geen pretje. Isak Määttä was zelfs zó beroerd, dat hij onderweg een hotel gepakt heeft", zo meldde Merijn Slagter, journalist bij RTV Noord, woensdag op X.

FC Emmen-fan haalt verhaal

Een supporter van FC Emmen vraagt zich echter af hoe ziek de selectie van FC Groningen nou echt was. Hij besloot een bezoek te brengen aan het trainingscomplex van de Trots van het Noorden en zag daar dat sommige spelers nog wel binnen aan conditie- en krachttraining deden.

De fan van FC Emmen ging al filmend het sportcomplex van FC Groningen binnen om enkele spelers te confronteren en liet daar als cadeau ook een pak luiers achter voor Groningen-trainer Dick Lukkien.

"Hé, jongens! Buiten niet meetrainen en hier wel?", zegt de fan tegen een vijftal spelers van Groningen die op een hometrainer fietsen. Hier een pak luiers voor Dick Lukkien. Schandalig dat jullie niet durven te spelen tegen FC Emmen. Hoe kun je ziek zijn en wel binnen trainen? Dit is competitievervalsing wat jullie doen!"

Groningen-verdediger Daniël Beukers dient de fan vervolgens van repliek: "Helemaal goed, wij zijn echt ziek, hè. We staan niet voor niets niet op het veld. We kunnen niet nog meer spelers besmetten."

Groningen meldt dat er maar met 8 man getraind kon worden vandaag, maar zeggen niet dat de rest gewoon krachttraining en conditietraining aant doen is binnen. Luiers waren een kadootje voor @LukkienDick #FcGroningen #EMMgro #schijterds pic.twitter.com/xq3bwIPmg0 — Wilfred Ramaker (@Omuhz) January 18, 2024

Voetbalzone is de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie Klik hier voor exclusieve interviews, talentscouts, actuele standen en het programma op onze Keuken Kampioen Divisie-pagina.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties