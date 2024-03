Emanuelson tipt Ajax over nieuwe coach: ‘Hij kan een ploeg laten swingen’

Volgens Urby Emanuelson zou Ajax er goed aan doen om Dave Vos in ieder geval aan de technische staf van de hoofdmacht toe te voegen. Volgens de huidig assistent-trainer van Vos schuilt er een zeer goede hoofdtrainer in de coach van Jong Ajax.

Op de stelling dat Dave Vos ooit de hoofdtrainer van Ajax zal worden, antwoordt Emanuelson volmondig ‘ja’. Later in de uitzending motiveert hij die keuze. Vooral de manier waarop Vos voetbal beleeft is wat Ajax nodig heeft, denkt Emanuelson.

“Zijn visie past bij Ajax, de manier waarop hij denkt, de manier waarop hij wil spelen. Als je hem een ploeg geeft met kwaliteit, dan kan hij een ploeg laten swingen”, is de oud-speler van mening.

Emanuelson ziet ook op het trainingsveld goede kwaliteiten schuilen in de veertigjarige oefenmeester. “Wat echt een kracht van hem is zit hem in oefenstof. Met de juiste oefenvormen laat hij spelers kennismaken. Dat vind ik echt een van zijn grote krachten"

“Ik zou hem zeker bij de selectie halen”, antwoordt Emanuelson op Hans Kraay juniors insinuatie dat Vos op de kandidatenlijst hoort om John van ’t Schip op te volgen als hoofdtrainer van Ajax.

Milan van Dongen ziet eventueel ook een andere rol dan hoofdtrainer in het verschiet.“Als assistent-trainer zou bijvoorbeeld ook kunnen?”, oppert de presentator. “Ja”, antwoordt Emanuelson bevestigend.

“Hij heeft samen met Hedwiges (Maduro, red.), in die hele korte periode met PSV-uit (5-2 verlies) en Brighton & Hove Albion (2-0 verlies) best wel veel voor elkaar gekregen. Ik denk dat als hij een hele voorbereiding met zijn visie draait, dat hij zijn ploeg heel goed kan laten voetballen", besluit de voormalig voetballer.

