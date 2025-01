Emanuel Emegha profiteert van uitglijder doelman en geeft geweldige start van 2025 vervolg

Emanuel Emegha is opnieuw van grote waarde voor RC Strasbourg. De 21-jarige aanvaller tekende zondag voor beide doelpunten in de uitwedstrijd tegen Toulouse, waardoor Strasbourg met 1-2 wist te zegevieren. Emegha staat door de dubbelslag op zes doelpunten in de Ligue 1.

Emegha was op 5 januari, in de eerste wedstrijd van de tweede seizoenshelft, met een goal en een assist ook al uitermate belangrijk voor Strasbourg, dat met 3-1 won van AJ Auxerre. De aanvaller van Jong Oranje is een week later dus opnieuw de uitblinker van de nummer negen in de Ligue 1.

De in Den Haag geboren spits, met een verleden bij Sparta Rotterdam, Royal Antwerp FC en Sturm Graz, kreeg zijn eerste goal in de schoot geworpen. Toulouse-doelman Guillaume Restes gleed uit bij een terugspeelbal, waarna Emegha heel simpel de 0-1 kon binnentikken.

Emegha trof ruim tien minuten later opnieuw doel. De jonge aanvaller tikte van dichtbij eenvoudig binnen na een snelle aanval van Toulouse. Het werd vóór rust weer spannend dankzij een eigen doelpunt van Ismaël Doukouré. Emegha leek na de hervatting zijn hattrick te voltooien, maar daar ging een streep door vanwege buitenspel. Desondanks wist Strasbourg de drie punten over de streep te trekken.

De overwinning leek in de slotfase nog even in gevaar te komen. De gelijkmaker van Frank Magri werd echter geschrapt vanwege buitenspel. De heldenrol bleef dus voor Emegha, die op zes goals staat in de Ligue 1. Mason Greenwood (Olympique Marseille) en Jonathan David (Lille OSC) voeren de topscorerslijst aan in Frankrijk met elf doelpunten.