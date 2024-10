Eloy Room tekent contract tot het einde van het seizoen bij nieuwe club

Eloy Room heeft een nieuwe club gevonden. De 35-jarige doelman gaat per direct aan de slag bij het Belgische Cercle Brugge, waar hij een contract heeft getekend tot het einde van het seizoen met een optie op een extra seizoen.

Room liet zijn contract bij Vitesse ontbinden nadat die club was gedegradeerd naar de Keuken Kampioen Divisie. De routinier zag af van zijn resterende salaris en kwam de club die hij lief heeft zodoende tegemoet.

De afgelopen maanden trainde Room nog wel mee bij Vitesse om zijn conditie op peil te houden. Cercle Brugge, dat door een blessure bij eerste keus Warleson dringend op zoek was naar een nieuwe doelman, plukt daar nu de vruchten van.

“Gezien de lange blessure van Warleson vonden we het belangrijk om een extra doelman aan onze kern toe te voegen”, aldus technisch directeur Rembert Vromant. “Met de drukke speelkalender willen we voldoende gewapend zijn op alle vlakken."

Room is gehaald om ook een belangrijke rol te spelen in de kleedkamer, zo erkent Vromant. "Als een soort mentor van onze jonge ploeg. Tijdens onze gesprekken werd snel duidelijk dat hij erg gemotiveerd is om z’n stempel te drukken”.

Nadat bekend werd dat Cercle Brugge interesse had, hoefde Room niet lang na te denken. "Het is een mooie ploeg, een leuke stad en ik ben bovendien onmiddellijk klaar om het team te helpen”, laat hij weten in een eerste reactie.

“Cercle is een erg jong team. Met mijn ervaring uit verschillende competities ga ik de ploeg goed kunnen helpen om die ervaring te delen. Uiteindelijk moet Cercle succes halen en wedstrijden winnen. Dat is de reden dat ik hier gekomen ben.”

Cercle Brugge is momenteel de nummer voorlaatst in de Belgische competitie. De ploeg wist tot dusver slechts negen punten bij elkaar te sprokkelen in elf wedstrijden. Het Beerschot van Dirk Kuijt is hekkensluiter met een achterstand van vier punten.