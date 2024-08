Eloy Room doet vlak na vertrek bij Vitesse open sollicitatie bij specifieke club

Eloy Room (35) zou graag terugkeren bij Go Ahead Eagles. Dat laat de doelman uit Nijmegen vrijdagavond weten in het programma De Voetbalkantine van ESPN. De 46-voudig international van Curaçao speelde in het seizoen 2013/14 al op huurbasis in Deventer.

Vitesse maakte woensdag bekend dat het contract van Room met wederzijds goedvinden ontbonden is. De routinier traint nog wel mee met de Arnhemmers, maar ziet af van zijn resterende contract en het daarbij behorende salaris.

Via de clubwebsite gaf Room tekst en uitleg bij het besluit. “In deze vervelende periode was het een moeilijke beslissing om mijn contract te ontbinden, maar ik weet dat ik de club hiermee het meest help. Ik wil iedereen binnen en rondom de club ontzettend bedanken voor alles wat zij voor mij hebben betekend.”

Zodoende kan de transfervrije Room gaan en staan waar hij wil. De 1,90 meter lange doelman buigt zich de komende weken over zijn eigen toekomst, zo laat hij weten in De Voetbalkantine. “Er spelen wel wat dingen, maar het is nog niet helemaal concreet.”

Wanneer Robert Maaskant hem noemt als vervanger van Jeffrey de Lange (Olympique Marseille) bij Go Ahead Eagles, reageert Room enthousiast. “Go Ahead is een mooie club, ik heb er een half seizoen gespeeld op huurbasis. Het is een mooie club met mooie mensen, dus het zou zeker kunnen. Voor Go Ahead zou ik zeker openstaan.”

In totaal keepte Room liefst 189 officiële wedstrijden in dienst van Vitesse. Daarin moest hij 275 tegentreffers incasseren. 46 keer hield Room de nul.

In Nederland speelde Room verder voor PSV en Go Ahead Eagles. Tussen 2019 en 2023 was hij actief voor Columbus Crew, met wie hij tweemaal beslag wist te leggen op de Major League Soccer. Room wil graag terugkeren op De Adelaarshorst.

