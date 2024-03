Elfrink: ‘Sergiño Dest kan absolute grootverdiener worden bij PSV’

De interlandperiode is voorbij en dus kan de blik weer op de Eredivisie. Voor PSV staan er belangrijke weken voor de boeg. Naast het kampioenschap hopen de Eindhovenaren een aantal belangrijke spelers binnenboord te houden. Rik Elfrink, PSV-watcher van het Eindhovens Dagblad, legt in een interview met Voetbalzone uit wat de huidige stand van zaken is.

PSV huurt dit seizoen twee belangrijke spelers van twee grote clubs. Malik Tillman (Bayern München) en Sergiño Dest (FC Barcelona) staan beiden hoog op het lijstje voor een langer verblijf in Eindhoven. ‘’Voor Malik (Tillman, red.) steken er geruchten de kop op dat er een afkoopclausule is van 12 miljoen euro", aldus Elfrink.

"Bayern heeft een optie om die clausule af te kopen, om hem voor meer te verkopen, of om hem zelf te houden. Als ik PSV was zou ik er alles aan doen om hem te houden, vooral voor deze prijs. Het lijkt me evident dat een prijskaartje van deze waarde een koopje is."

PSV hoopt ook op een langer verblijf van Dest. Volgens Elfrink geldt voor de Amerikaans international een afkoopsom van 10 miljoen euro, al moeten de Eindhovenaren dan wel ook een akkoord met de verdediger zien te bereiken.

"Het probleem bij hem is dat zijn salaris erg hoog is. PSV moet goed afwegen of ze hem dat willen geven, want hij wordt dan een van de absolute grootverdieners. De club moet zich afvragen of ze de balans in de kleedkamer daarmee niet verstoren’’, aldus de clubwatcher.

Speeltijd

Een speler die het momenteel moeilijk heeft bij PSV is Ricardo Pepi. De 21-jarige Amerikaan heeft met Luuk de Jong een geduchte concurrent en moet het voornamelijk doen met korte invalbeurten. Dat is niet ideaal, ziet ook Elfrink. ‘’Dit seizoen kan hij natuurlijk veel leren en veel meekijken bij PSV. Als invaller is hij al heel belangrijk geweest, maar het is natuurlijk niet goed dat hij zo weinig speelt.’’

De Jong is volgens Elfrink te vergelijken met een veelvraat. De 33-jarige spits is niet weg te denken uit de basiself van de Eindhovenaren. ‘’Hij speelt alles en hij wil ook alles spelen. Hij heeft een keuze gemaakt door niet meer voor het Nederlands elftal uit te komen, dus is de arbeid-rustverhouding heel goed’’, stelt Elfrink vast.

Volgens de journalist is De Jong dit seizoen op alle vlakken belangrijk voor de Eindhovenaren, niet alleen door de lucht. "Hij is de kapstok van dit elftal, jongens kunnen zich aan hem optrekken. Hij wordt 34 dit jaar, dus hopelijk wil hij nog een seizoen door. Dat zou mooi zijn. Als je naar zijn goals en assists kijkt, vind ik hem de belangrijkste speler voor PSV op dit moment.’’

Onderbezetting

Tot slot laat Elfrink zich uit over Johan Bakayoko. De jonge Belg, die deze interlandperiode op pad was met, heeft het lastig. Dat heeft volgens Elfrink onder meer te maken met de hoeveelheid speeltijd die hij krijgt.

"Bakayoko heeft het even moeilijk, maar dat komt doordat hij heel veel speelt. We moeten niet vergeten dat het pas een twintigjarige jongen is. Elke week moet hij aan de bak. Welke speler houdt dat op die leeftijd nog vol? Dat kan bijna niet."

Het is niet verwonderlijk dat Bakayoko zoveel speelt. Elfrink concludeert dat de vleugels momenteel onderbezet zijn. ‘’Met het vertrek van Yorbe Vertessen en de blessure van Noa Lang mis je twee spelers. Lozano is ook nog niet de beste versie van zichzelf. Dat is een positie waar ze echt iets moeten doen."

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties