Elfrink komt met nieuws over 3 PSV’ers: ‘Bedoeling dat hij dan wordt verkocht’

Donderdag, 9 november 2023 om 13:57 • Wessel Antes • Laatste update: 14:11

PSV heeft het contract van Johan Bakayoko opengebroken en opgewaardeerd, zo meldt journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad donderdag. De twintigjarige Belg ligt nog altijd tot medio 2026 vast in het Philips Stadion, maar de Eindhovense koploper heeft hem financieel beloond voor zijn ontwikkeling in het afgelopen jaar. Bakayoko verklapte een aantal weken geleden al wat de plannen van PSV waren, maar het is nu dus definitief rond.

Technisch directeur Earnest Stewart heeft volgens Elfrink een duidelijk plan met Bakayoko. “Partijen vinden de huidige contractduur tot medio 2026 nog altijd acceptabel. Het is in principe de bedoeling dat Bakayoko pas na dit seizoen en bij voorkeur met een kampioenschap in de benen wordt verkocht, al moet daar wel een gigantisch bod tegenover staan.”

Afgelopen zomer kon PSV 40 miljoen euro verdienen voor Bakayoko, die hoog op het lijstje stond bij Brentford. De Eindhovenaren bedankten echter vriendelijk en verwachten na dit seizoen een nog hoger bedrag op te strijken voor de zevenvoudig international van de Rode Duivels.

Bakayoko brak vorig seizoen onder Ruud van Nistelrooij echt door bij PSV. De pijlsnelle vleugelspits trekt de ingezette lijn inmiddels ook door onder Peter Bosz. Bakayoko staat momenteel op 57 officiële duels voor PSV, waarin hij goed was voor 10 doelpunten en 14 assists. Transfermarkt schat zijn marktwaarde in op 25 miljoen euro, al denkt PSV dus meer te kunnen ophalen.

Babadi

De situatie van de achttienjarige Isaac Babadi ligt een stuk complexer, zo blijkt uit het uitgebreide artikel van Elfrink. PSV lijkt er maar niet uit te komen met het Nijmeegse talent. Beide partijen zaten afgelopen week nog om tafel, maar tot een akkoord leidde dat niet. Babadi stond in de afgelopen transferzomer al in de belangstelling van diverse buitenlandse clubs.

“De insteek van het achttienjarige talent is nog altijd om te blijven en PSV heeft er alles aan gedaan om hem duidelijk te maken dat zijn contractsituatie vorig jaar niet goed is ingeschat”, aldus Elfrink. “Partijen praten vermoedelijk pas na de komende interlandperiode verder.” Het lijkt erop dat PSV wel enigszins haast moet maken wat betreft Babadi, daar het toptalent in januari met andere clubs mag praten over een transfervrije overgang in de zomer van 2024.

Sambo

De toekomst van rechtsback Shurandy Sambo lijkt in ieder geval niet bij PSV te liggen. Elfrink laat echter niet los of de Eindhovenaren nog een poging gaan wagen om zijn aflopende verbintenis te verlengen. “Het is mogelijk dat hij in de winterstop vertrekt als alle andere backs fit zijn en blijven. In dat geval moet een nieuwe club nog wel een bedrag voor hem betalen.”