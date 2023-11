El Ghazi komt na ontslag met nieuw statement over ‘de hel in Gaza’

Vrijdag, 3 november 2023 om 19:57 • Lars Capiau • Laatste update: 20:51

Anwar El Ghazi heeft van zich laten horen na zijn ontslag bij 1. FSV Mainz. De aanvaller werd eerder op vrijdag op straat gezet door de Duitse club en heeft nu via zijn Instagram-kanaal gereageerd op het nieuws.

"Sta voor wat goed is, ook als dat betekent dat je alleen moet staan", luidt zijn boodschap. Daarmee doelt de ex-Ajacied op het feit dat zijn mening over het Israëlisch-Palestijns conflict uiteindelijk grond is geweest voor zijn ontslag.

"Het verlies van mijn levensonderhoud stelt niks voor vergeleken met de hel die ontketend wordt op de onschuldigen en kwetsbaren in Gaza", vervolgt El Ghazi, die zijn bericht afsluit met een oproep tot het stoppen van de moorden.

El Ghazi werd aanvankelijk op het matje geroepen door Mainz voor een post waarin hij de leus 'From the river to the sea, Palestina will be free' zette. Daarna publiceerde Mainz een statement waarin El Ghazi zijn excuses zou aanbieden, maar de aanvaller kon zich daar niet in vinden en kwam zelf met een nieuw statement op Instagram.

"Ik ben tegen oorlog en geweld", schreef hij daarin. "Ik ben tegen het doden van alle onschuldige burgers. Ik ben tegen alle vormen van discriminatie. Ik ben tegen islamofobie. Ik ben tegen antisemitisme. Ik ben tegen genocide. Ik ben tegen apartheid. Ik ben tegen bezetting. Ik ben tegen onderdrukking."

"Ik heb geen spijt of wroeging van mijn standpunt en neem geen afstand van wat ik heb gezegd en ik sta, vandaag en altijd tot mijn laatste adem, voor de mensheid en de mensen die onderdrukt worden. Ik hoef geen speciale verantwoordelijkheid af te leggen aan welke staat dan ook."

Die Instagram-post werd El Ghazi uiteindelijk fataal. Het contract van de Nederlander, dat nog doorliep tot medio 2025, werd verscheurd. Mainz is extra gevoelig voor dit soort zaken en treedt dus ook hard op tegen El Ghazi.

Dat stamt uit het feit dat een van de oprichters van de club, Eugen Salomon, een joodse Duitser, is. Hij werd gedurende de Tweede Wereldoorlog vermoord in Auschwitz. Mainz gaat derhalve zorgvuldig om met diens nagedachtenis en de beladen Duitse historie.