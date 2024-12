El Ahmadi kijkt met stijgende verbazing naar Ajax-speler: 'Dan heb je helemaal niks aan hem'

Karim El Ahmadi schrikt van het spel van Ajax op bezoek bij Sparta Rotterdam. De analist van ESPN is met name niet te spreken over het spel van Chuba Akpom, die in de rust ook werd gewisseld door trainer Francesco Farioli.

''Als je daar een Kenneth Taylor hebt, dan heb je iemand die de tegenstander opzoekt en een overtalsituatie creëert'', analyseert Bram van Polen het optreden van Akpom. ''Hij is zó slordig en levert steeds de bal in.''

''Wat ik heel gek vind aan Akpom'', neemt El Ahmadi het over. ''Je kunt hem wel gebruiken als hij dicht bij Weghorst speelt. En bijvoorbeeld als Hato laag komt om de bal te vragen, dat hij dan in de hoeken duikt. Volgens mij heeft Akpom dat maar één keer gedaan.''

''Maar nu staat Klaassen heel diep en Akpom wil daar dan de lijnen uitzetten. En alles in de voeten vragen. Ja, dan heb je helemaal niks aan Akpom'', kijkt de voormalig Feyenoorder vol verbazing naar de Engelsman.

El Ahmadi snapt sowieso weinig van de opstelling van Ajax. ''Je hebt nu Hato die af en toe linksbuiten speelt. En Gaaei op de rechterbank. Als je ziet wat Ajax nog op de bank heeft...''

''En je gaat de winterstop in. Je kan tweede blijven en hebt een hele goede uitgangspositie. Want PSV speelt tegen Feyenoord. En dan ga je hier heel lang 0-0 spelen om laat het verschil te maken met wat je op de bank hebt zitten. Maar Ajax ziet er vandaag wel héél slecht uit'', verzucht de analist.

Farioli greep halverwege in en liet Akpom en Gaaei in de kleedkamer achter. Bertrand Traoré en Mika Godts kwamen erin bij Ajax in een poging om de drie punten te pakken.