Eiting stapt opnieuw naar arbitragecommissie om stap naar Twente te realiseren

Maandag, 28 augustus 2023 om 18:20 • Noel Korteweg • Laatste update: 18:37

Carel Eiting stapt opnieuw naar de arbitragecommissie om zijn transfer naar FC Twente te realiseren. Dat melden verschillende media, waaronder het Algemeen Dagblad en de NOS. De 25-jarige middenvelder van FC Volendam hoopt met een spoedzaak alsnog zijn gewenste stap hogerop te krijgen.

Eiting stond twee weken geleden al lijnrecht tegenover zijn werkgever om ervoor te zorgen dat hij nog deze zomer naar Twente mag vertrekken. De arbitragecommissie was echter onverbiddelijk en wees alle eisen van de linkspoot af. In het vonnis stond wel dat alle betrokken partijen, Volendam, Twente en Eiting dus, 'alsnog moesten proberen om een transfer rond te krijgen binnen de door de arbitragecommissie aangegeven bandbreedte’.

De club uit Enschede deed vervolgens een nieuw bod op de ex-Ajacied maar die werd niet door Volendam geaccepteerd, ondanks dat zowel Twente als Eiting financiële concessies deed. Frans de Weger, de advocaat van Eiting, geeft aan dat er ‘geen andere mogelijkheid rest dan de kwestie met spoed opnieuw aan de arbitragecommissie van de KNVB voor te leggen, aangezien hij na alles wat er al is voorgevallen geen reële mogelijkheid meer ziet om er met FC Volendam uit te komen’. Dan moeten de betrokken partijen wel opschieten, aangezien de transfermarkt donderdagavond om 00:00 uur sluit.

Eiting liet tijdens de eerste arbitragezaak weten hoe hij erin staat. "Ik heb de keuze gemaakt voor FC Twente. Niet alleen om financiële redenen, maar ook omdat ze Europees voetbal spelen. En vanwege het team dat er staat. Waardoor ik het vertrouwen heb om het zowel in de competitie als in Europa goed te doen. Je hebt als speler een bepaalde ambitie. Ik wil een paar dingen bereiken. Het liefst het Nederlands elftal halen, maar ook in een topvijfcompetitie spelen en Europees voetbal spelen zijn voor mij ambities. Dat kan ik bij FC Twente.”