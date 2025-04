'PSV gaat sterspeler voor 20 tot 30 miljoen euro verkopen'

De kans is heel groot dat Olivier Boscagli, Noa Lang en Johan Bakayoko deze zomer vertrekken bij PSV. Dat schrijft het Eindhovens Dagblad. Ook Tyrell Malacia, Rick Karsdorp en Armando Obispo lijken bezig aan hun laatste maanden in Eindhovense dienst.

Boscagli heeft een aflopend contract in het Philips Stadion, dus zal PSV zo goed als zeker transfervrij gaan verlaten. Lang, die afgelopen winter in de belangstelling stond van Napoli, gaat volgens het Eindhovens Dagblad ‘normaal gesproken’ ook vertrekken.

De krant verwacht dat de linksbuiten tussen de twintig en dertig miljoen euro gaat opleveren. Bakayoko heeft nog een contract tot medio 2026, dus komende zomer zal een van de laatste mogelijkheden voor PSV zijn om wat aan hem te verdienen.

Malacia wordt dit seizoen gehuurd van Manchester United, en PSV kan hem daarna voor tien miljoen euro overnemen. De linksback maakt echter geen onuitwisbare indruk in Eindhoven, en dus lijkt hij na dit seizoen weer terug te keren naar Old Trafford.

Karsdorp heeft een aflopend contract, dat niet lijkt te worden verlengd. En Obispo, afgelopen winter nog in de belangstelling van TSG Hoffenheim, lijkt PSV ook te gaan verlaten.

Een groot deel van de andere spelers lijkt in principe gewoon te blijven bij PSV, tenzij er een niet te weigeren bod binnenkomt. Denk daarbij aan Adamo Nagalo, Ryan Flamingo, Sergiño Dest, Joey Veerman, Jerdy Schouten, Ricardo Pepi, Couhaib Driouech en Esmir Bajraktarevic.

Met Walter Benítez, Richard Ledezma, Mauro Júnior, Guus Til, Luuk de Jong en Ivan Perisic is PSV nog in gesprek over een eventuele contractverlenging. Of Malik Tillman en Ismael Saibari te behouden zijn is de vraag, terwijl Isaac Babadi en Tygo Land mogelijk worden verhuurd als er weinig zicht is op speeltijd in het eerste.

Ruben van Bommel

Tot slot noemt het Eindhovens Dagblad ook de naam Ruben van Bommel, die nog tot medio 2027 vastligt bij AZ. Volgens de krant kan Van Bommel een eventuele opvolger van Lang worden. Op dit moment is er echter nog niks concreet en er zijn meerdere spelers in beeld bij de Eindhovenaren, ‘maar Van Bommel wordt zeker in de gaten gehouden’.