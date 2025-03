'Einde van Thiago Motta bij Juventus is nabij; zeer ervaren opvolger staat al klaar'

Thiago Motta lijkt op korte termijn te vertrekken bij Juventus. Volgens La Gazzetta dello Sport kan het duel met Genoa van volgende week zaterdag weleens de laatste zijn van de 42-jarige trainer, die de Oude Dame maar niet naar zijn hand kan zetten. Zijn opvolger staat al klaar, klinkt het.

Motta maakte indruk bij Bologna en verdiende vorige zomer een overstap naar Juventus. De trainer kan echter geen indruk maken in het Allianz Stadium. Hoewel Juventus pas drie keer verloor in competitieverband, speelde de club wel dertien (!) keer gelijk. Evenveel wedstrijden werden er gewonnen.

De Italianen staan op de vijfde plaats in de Serie A, werden in de Champions League uitgeschakeld door PSV en in het bekertoernooi door Empoli. De laatste twee wedstrijden gingen kansloos verloren van Atalanta (0-4) en Fiorentina (3-0) en kwalificatie voor de Champions League is ook nog geen zekere zaak.

Bovendien heeft Motta een ‘kille relatie’ met een groot deel van de selectie, valt er te lezen. De Italiaanse sportkrant schrijft dat het lot van de in Brazilië geboren trainer bezegeld lijkt en dat de wedstrijd van volgende week zaterdag zijn laatste kan zijn.

Opvolger staat klaar

Mocht Motta inderdaad de zak krijgen, dan is Roberto Mancini de favoriet om hem op te volgen, klinkt het. De Italiaanse trainer zit momenteel zonder club nadat hij eind oktober vertrok als bondscoach van Saudi-Arabië. De voormalige eindverantwoordelijke van Italië, met wie hij het EK van 2021 won, wil dolgraag terugkeren in het topvoetbal.

Mancini is gefascineerd door Juventus en de uitdaging die hem te wachten zou staan in het Allianz Stadium. Hij staat ervoor open om een contract tot het einde van het seizoen te tekenen om Juventus door de laatste fase van de Serie A en het WK voor clubs te loodsen. Zijn verbintenis zou automatisch met één jaar verlengd moeten worden als Juventus zich weet te kwalificeren voor de Champions League.