Einde in zicht voor Ten Hag? ‘Manager is 50 procent van de kleedkamer kwijt’

Dinsdag, 5 december 2023 om 07:03 • Wessel Antes

Liefst vijftig procent van de spelersgroep van Manchester United heeft geen vertrouwen meer in manager Erik ten Hag, zo meldt het gerenommeerde Sky Sports maandagavond. De selectie van the Red Devils zou het onder meer niet eens zijn met de werkwijze onder Ten Hag, terwijl ook zijn ‘emotieloze’ houding jegens sommige spelers niet langer wordt gewaardeerd.

Journalist Kave Solhekol sprak met diverse bronnen, die allen hetzelfde aangeven: Ten Hag heeft het zichzelf moeilijk gemaakt. “We moeten duidelijk zijn: het is heel moeilijk om iemand verder de put in te trappen. Het is heel makkelijk om te zeggen dat hij de kleedkamer kwijt is en dat spelers niet meer voor hem door het vuur gaan. Maar mijn informatie is dat sommige spelers verward zijn en dat hij elementen van de kleedkamer kwijt is.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Vervolgens geeft Solhekol meer prijs. “Volgens één bron gaat het om ongeveer vijftig procent. De nodige spelers zijn ontevreden over de speelwijze. Ook vinden ze dat ze te hard moeten trainen en te veel moeten rennen. Mij is verteld dat de spelers niet snappen waarom ze rennen.”

Ten Hag zelf zou op de hoogte zijn van de situatie. “Sommige ervaren spelers zijn met Ten Hag in gesprek gegaan om te vertellen waar het in hun ogen misgaat bij de club. Ze hebben hem gesproken over hun ervaringen bij andere grote clubs en vinden dat de trainer wat gevoeliger moet zijn in de omgang.” Solhekol voegt toe dat sommige spelers Ten Hag ‘robotachtig’ vinden.

Zo zou een deel van de selectie inmiddels achter Jadon Sancho staan. De Engelse vleugelspits is al sinds eind augustus buiten beeld bij United. “Hij traint met jeugdspelers en eet alleen. De nodige spelers vinden dat het te ver gaat. In iedere kleedkamer zijn ontevreden spelers, maar dat zijn er meer als je wedstrijden verliest.” United ging zaterdagavond bij Newcastle United (1-0) al voor de zesde keer onderuit in dit Premier League seizoen.

De druk op Ten Hag neemt inmiddels behoorlijk toe. De 53-jarige manager uit Haaksbergen ligt op Old Trafford nog tot medio 2025 vast, maar onlangs ging het gerucht dat United met Carlo Ancelotti (Real Madrid) bezig zou zijn voor komende zomer. In dat geval kan Ten Hag bij een vertrek een behoorlijke afkoopsom opstrijken.

Ten Hag is nu bijna anderhalf jaar eindverantwoordelijke bij United en stond in 83 wedstrijden aan het roer. 52 keer stapte de Engelse grootmacht als winnaar van het veld, 9 keer eindigde de wedstrijd in een remise en 22 duels gingen verloren. Met United wist Ten Hag vorig seizoen beslag te leggen op de EFL Cup.