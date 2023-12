‘Eigenlijk heeft Johan Cruijff zijn hele carrière aan mijn vader te danken’

Johan Cruijff, een van de grootste Nederlandse voetballegendes, leeft ook na zijn dood nog volop voort in de gedachten van de voetballiefhebber. Zo ook bij Sander de Kramer, die goed bevriend was met Cruijff. Voetbalzone ging bij hem langs voor een interview, waarbij werd gesproken over de vriendschap tussen de twee.

De Kramer opent met een prachtige anekdote over Cruijff. “Ik kreeg van zijn manager, Pascal, bij hoge uitzondering twintig minuten om Johan te interviewen. Maar het programma was 25 minuten, dus dat ging hem niet worden. Na veel zuchten kreeg ik het voor elkaar om een interview te mogen doen van 40 minuten.”

“Ik was aan het begin heel gehaast, maar Johan antwoordde zo relaxed en was zo ontspannen. Het was een heel fijn interview. Hij strooide met anekdotes. Er was alleen één ding waarover ik het niet mocht hebben”, vervolgt De Kramer. “Hij was ooit failliet gegaan op varkens. Zodra ik daarover zou beginnen, werd het interview stopgezet.”

“Tijdens het interview vertelde Johan mij: ‘Sander, je moet leren van je fouten’.” De Kramer reageerde met de vraag of hij zelf veel fouten had gemaakt. “Ik ben ooit in de varkens gegaan, vertelde Johan. En ik keek meteen naar de manager zo van: ik was het niet!”

“Het interview was zo gezellig dat we die avond nog samen ergens zijn gaan eten”, vertelt De Kramer. “We strooiden met anekdotes en we hadden toen ook aardig wat wijntjes gedronken.”

“Op een gegeven moment pakte ik mijn glas en twijfelden we of het nou eigenlijk wel mijn glas was. Toen zei Johan de legendarische woorden: in dit soort situaties moet je gewoon de volste pakken”, vertelt De Kramer met een brede lach.

“Sinds dat interview zijn we echt bevriend geraakt. Hij heeft ook nog een keer tegen mijn vader gevoetbald, toen Johan in het tweede van Ajax speelde. Toen maakte hij in één helft drie doelpunten, mijn vader werd helemaal scheel gespeeld door Johan.”

“Later vertelde ik tegen Johan dat dat mijn vader was. Ik zei dat hij eigenlijk zijn hele carrière aan hem te danken had. Toen moesten we heel erg lachen. Vervolgens heeft hij een shirt opgestuurd met daarop: ‘Voor Piet, bedankt voor de drie doelpunten’. Geniaal.”



