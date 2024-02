Eigen doelpunt Dean Huijsen wordt AS Roma dankzij hattrick Dybala niet fataal

AS Roma heeft maandagavond een belangrijke zege in de Serie A geboekt. De thuiswedstrijd tegen Torino werd met 3-2 gewonnen dankzij een hattrick van Paulo Dybala. Invaller Dean Huijsen bracht de spanning kort voor tijd nog even terug met een eigen doelpunt. Door de overwinning verstevigt Roma de zesde plek, Torino blijft tiende.

Bijzonderheden:

Roma kreeg vlak voor rust een strafschop nadat Saba Sazonov een overtreding beging op Sardar Azmoun. Dybala nam zijn verantwoordelijkheid en stuurde Torino-doelman Vanja Milinkovic-Savic vanaf elf meter de verkeerde hoek in: 1-0. Luttele minuten later brachten de bezoekers de stand weer in evenwicht. Raoul Bellanova zette voor op Duván Zapata, die kon binnenknikken: 1-1.

Dybala zette de Romeinen in het tweede bedrijf weer op schitterende wijze op voorsprong door een bal vanaf zo’n 25 meter in de lange hoek te krullen: 2-1. De Argentijn voltooide vervolgens zijn hattrick na een dubbele een-twee met Lukaku: 3-1. Huijsen, die in de 78ste minuut Chris Smalling verving, maakte vlak voor het verstrijken van de reguliere speeltijd nog een knullig eigen doelpunt: 3-2.





??????, een ongelukkig moment voor Huijsen! ?? Net ingevallen en hij werkt de bal achter zijn eigen doelman voor de 3-2 ??

AS Roma - Torino 3-2

42' 1-0 Paulo Dybala (penalty)44' 1-1 Duván Zapata (assist: Raoul Bellanova)57’ 2-1 Paulo Dybala (assist: Bryan Cristante)69’ 3-1 Paulo Dybala (assist: Romelu Lukaku)89’ 3-2 Dean Huijsen (eigen doelpunt)