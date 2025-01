‘Eerste grote aankoop van Arne Slot bij Liverpool wil nu alweer vertrekken’

Aanvaller Federico Chiesa wil alweer vertrekken bij Liverpool, zo melden diverse Engelse media. De 27-jarige buitenspeler heeft bij de clubleiding van the Reds gevraagd om een vertrek.

Als 51-voudig international van Italië werd Chiesa afgelopen zomer de eerste grote naam die door Arne Slot naar Liverpool gehaald is. De betaalde transfersom viel uiteindelijk behoorlijk laag uit.

Liverpool maakte slechts 12 miljoen euro over aan Juventus. Gezien zijn salaris wordt Chiesa echter gezien als een grote aankoop. De Italiaan ligt tot medio 2028 vast tegen een jaarsalaris van vermoedelijk 7 miljoen euro.

Chiesa zelf zou het liefst terugkeren naar de Serie A. Clubs als AC Milan, AS Roma en Napoli zouden interesse hebben, maar kunnen zijn huidige salaris niet overnemen. Chiesa zou dus water bij de wijn moeten doen voor een terugkeer naar zijn geboorteland.

Het Engelse avontuur van Chiesa is een behoorlijke flop te noemen. Tot dusver kwam hij pas 123 minuten in actie namens Liverpool, verdeeld over vier officiële wedstrijden. Slot is dan ook bereid hem te laten gaan.

In Italië speelde Chiesa eerder voor Fiorentina en Juventus. De rechtspoot wacht nog altijd op zijn eerste landstitel als profvoetballer, maar won al wel twee keer de Italiaanse beker.

Chiesa was overigens niet de duurste aankoop van Slot bij Liverpool afgelopen zomer. Voor doelman Giorgi Mamardashvili werd 30 miljoen euro afgetikt bij Valencia. De 24-jarige Georgiër speelt dit seizoen nog op huurbasis voor de nummer negentien van LaLiga.