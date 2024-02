â€˜Eerste drie grote clubs tonen interesse in Real Madrid-aanvaller Arda GÃ¼lerâ€™

‘Eerste drie grote clubs tonen interesse in Real Madrid-aanvaller Arda Güler’

Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen en Tottenham Hotspur hebben interesse om Arda Güler aanstaande zomer te huren van Real Madrid, zo weet NTVSpor. Eerder op de dag meldde Relevo dat Real Madrid om meerdere redenen openstaat voor een verhuurperiode van het Turkse toptalent.

Güler is mede door veelvuldig blessureleed amper aan spelen toegekomen bij Real Madrid. Zijn langverwachte debuut moest hij lange tijd uitstellen, maar uiteindelijk maakte hij begin januari alsnog zijn eerste minuten in de hoofdmacht van de Koninklijke.

Güler kwam afgelopen zomer voor ruim twintig miljoen euro over van Fenerbahçe, maar de verwachtingen heeft hij nog niet waar kunnen maken. Deels door blessureleed, maar Real Madrid heeft inmiddels ook de conclusie getrokken dat hij fysiek überhaupt nog niet aan een vaste basisplaats toe is.

Daarnaast wil Real Madrid ook dat Güler gaat werken aan zijn volwassenheid, al heeft de club daar veel geduld mee gezien zijn leeftijd (18) en contract tot medio 2029 in Santiago Bernabéu. Güler, die op trainingen vaak een prima indruk achterlaat bij baloefeningen, laat volgens Relevo te vaak zijn kop hangen bij tegenslagen, zoals gebrek aan speeltijd en fysiek malheur.

Real Madrid raakt er ondertussen steeds meer van overtuigd dat een verhuurperiode een goede optie is voor zijn algehele ontwikkeling. Volgens NTVSpor hebben Leverkusen, Dortmund en Tottenham dus interesse in het huren van de aanvallende middenvelder.

Dortmund toonde afgelopen zomer ook al serieuze interesse in Güler, die de clubs voor het uitkiezen had. Uiteindelijk visten die Schwarzgelben achter het net en koos Güler voor een langdurig contract in de hoofdstad van Spanje.

Naast Dortmund heeft ook Leverkusen interesse in Güler. Bij Leverkusen zou Güler terechtkomen in een zeer aanvallend ingesteld team, wat hem aan zou kunnen spreken. Daarnaast zijn de lijntjes tussen Real Madrid en Leverkusen-trainer Xabi Alonso zeer kort, gezien zijn succesvolle verleden als speler bij de meervoudig Champions League-winnaar.

Het is echter nog maar de vraag of Alonso volgend seizoen nog actief is in Leverkusen. De Spaanse oefenmeester wordt geprezen om zijn zeer gedurfde speelstijl. Niet zonder resultaat, daar de club eerste staat en vorig weekend Bayern München (3-0) nog van het kastje naar de muur speelde.

