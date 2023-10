‘Eerlijk gezegd had ik wel meer kansen verwacht in het eerste van Ajax’

Vrijdag, 20 oktober 2023 om 12:36 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 12:46

Christian Rasmussen had verwacht dat hij meer kansen zou krijgen bij Ajax. Dat vertelt de twintigjarige spits in gesprek met het Deense Tipsbladet. Rasmussen vertrok deze zomer op huurbasis naar FC Nordsjaelland. De club uit Denemarken heeft vervolgens de optie om de aanvaller definitief over te nemen van de Amsterdamse club.

In 2019 werd Rasmussen als jeugdspeler door Ajax overgenomen van Nordsjaelland. In Amsterdam moest hij het echter vooral doen met optredens in Jong Ajax: in 83 duels scoorde hij 17 keer.

Namens de hoofdmacht van Ajax kwam hij nog maar tot drie wedstrijden. Die bestonden allemaal uit invalbeurten, van bij elkaar opgeteld slechts 23 minuten. Scoren deed hij daarin niet.

Op de vraag of hij had verwacht meer kansen te krijgen bij Ajax, antwoordt hij: “Ja, ik denk van wel. Zo voelt dat. Maar het heeft ook een beetje te maken met de situatie waar de club in zit. De afgelopen jaren, toen ik bij de selectie van het eerste elftal zat, bevond de club zich in een moeilijke situatie. Dat is nu nog steeds het geval.”

“En dan denkt de trainer waarschijnlijk niet: oké, laten we de jonge spelers een kans geven. Bij het goede oude Ajax was het makkelijker geweest om in te vallen dan wanneer het bijvoorbeeld 0-0 staat”, vervolgt Rasmussen.

Sinds zijn terugkeer bij Nordsjaelland deze zomer, kwam de linkspoot tot acht optredens in het eerste elftal. Twee keer daarvan begon hij in de basis. Rasmussen was in die acht duels één keer trefzeker: in de Conference League, tegen Ludogorets (7-1 zege).

Mocht de optie tot koop aan het einde van dit seizoen niet gelicht worden door Nordsjaelland, dan keert Rasmussen dus terug naar Ajax. “Als ik deze zomer terugkeer, is het plan om honderd procent door te breken in het eerste elftal”, zegt hij daarover vastberaden.