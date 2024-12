Arne Slot wil tijdens de persconferentie voorafgaand aan de Merseyside derby weinig kwijt over de situatie rondom Virgil van Dijk en zijn aflopende contract. Ook geeft Slot aan dat Gravenberch gewoon weer in de basis staat tegen Everton.

De onderhandelingen tussen Van Dijk en Liverpool over de verlenging van zijn aflopende verbintenis zijn nog altijd in volle gang. The Reds legden al een nieuw bod neer bij de centrumverdediger, maar dat werd resoluut van tafel geveegd.

Het is al langer de vraag of Van Dijk na dit seizoen ook nog speler van Liverpool is. Zelf wil hij daar niets over kwijt. “Of ik bij Liverpool blijf? Wat een directe vraag! Op dit moment kan ik daar niks over zeggen”, gaf de aanvoerder van Liverpool aan op de vraag over zijn plannen na dit seizoen.

Op de persconferentie wordt Slot vrijdag gevraagd naar de laatste ontwikkelingen rond de Nederlandse stopper. De manager weigert echter in te gaan op de contractsituatie en countert met een retorische vraag.

“Wat denk je dat het antwoord gaat zijn? Zeg tegen je baas dat je altijd hetzelfde antwoord krijgt” reageert Slot gevat op de journalist, die genoegen neemt met deze reactie.

Ryan Gravenberch

Verder vertelt Slot dat Gravenberch, die afgelopen duel met Newcastle bij een 2-1 achterstand vroegtijdig naar de kant werd gehaald, zeker van de partij is tegen Everton.

“Ryan Gravenberch zal morgen starten,” bevestigt Slot. “Ik verwacht dat Dominik Szoboszlai en Curtis Jones hem vergezellen in dat middenveld”, voegt de trainer hier nog aan toe.