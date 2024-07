Eén speler weet niet of hij bij Ajax wil blijven: ‘Het is lastig om te zeggen’

Branco van den Boomen weet nog niet zeker of hij komend seizoen voor Ajax uitkomt, zo vertelt hij in gesprek met Ziggo Sport. Na afloop van het gewonnen duel met FK Vojvodina (1-0) laat de maker van het enige doelpunt weten te willen gaan voor zijn kansen, maar dat hij nog niet weet wat er op zijn pad komt.

Lang zag het ernaar uit dat het heenduel van de tweede voorronde van de Europa League zou eindigen in het doelpuntloos gelijkspel, maar vlak voor tijd kwam Ajax alsnog aan de leiding. Mika Godts verstuurde een voorzet naar invaller Van den Boomen, die de bal als een volleerd spits binnenkopte: 1-0.

“Vandaag kon ik inderdaad goed koppen”, reageert Van den Boomen na afloop, terugblikkend op zijn doelpunt. “Ik schampte de bal en hij viel denk ik perfect binnen bij de tweede paal. Het was wel echt een goede goal, en van best ver ook volgens mij. Prima spitsengoal.”

Toch lijkt de middenvelder van de Amsterdammers niet helemaal tevreden met zijn rol. Van den Boomen begon als wissel en kwam een kwartier voor tijd binnen de lijnen ten koste van Kenneth Taylor.

“Of ik buiten de boot val? Nou, als je bij de eerste veertien of vijftien spelers zit en invalt, dan denk ik niet dat je buiten de boot valt. Ik val vandaag inderdaad wel buiten de eerste elf. Maar dat is voetbal en niet iedereen kan spelen. Laat ik het zo zeggen: ik denk dat ik goed genoeg ben om te spelen. Op mijn positie zijn er wel meer goede spelers en we zullen zien wie er uiteindelijk de meeste minuten gaat maken.”

Lille OSC zou zich bij Ajax voor hem hebben gemeld, maar die interesse speelt op dit moment niet meer. “Er speelde wel wat, maar dat is al een tijdje geleden”, erkent Van den Boomen, die overigens nog niet weet waar zijn nabije toekomst ligt.

“Wat ik zelf wil? Het is lastig om nu te zeggen dat ik wil blijven. Ik moet gewoon de situatie bekijken. Vandaag heb ik minuten gemaakt en ben ik belangrijk geweest en ik denk dat we hier dit seizoen iets moois kunnen neerzetten.”

