Eén mogelijke EL-tegenstander hoopt massaal dat Ajax uit de koker komt

De spelers van Kilmarnock hopen dat zij in de tweede voorronde van de Europa League gekoppeld worden aan Ajax. Dat blijkt uit een bericht gedeeld op de officiële kanalen van de Schotten.

De beheerder van de sociale kanalen van Kilmarnock stuurde naar de selectiespelers welke opponent zij het liefst zouden treffen in de Europese voorronde. Hun antwoorden verraadden een duidelijke favoriet: Ajax.

We asked our players and staff who they fancy playing ahead of our @EuropaLeague qualifying round draw on Wednesday… Here are their answers ?? pic.twitter.com/7Rz0gTeS82