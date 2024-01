Edward Sturing woest op hooligans van Vitesse: ‘Ze verknallen alles!’

Vitesse-trainer Edward Sturing heeft geen goed woord over de Arnhemse supporters die zondag tijdens het thuisduel met Feyenoord (1-2 verlies) het veld op kwamen rennen. Waarom ze dat deden, is nog onduidelijk. De wedstrijd werd vervolgens in de 87ste minuut tijdelijk gestaakt.

Tientallen fans van de thuisploeg die op de hoofdtribune zaten besloten plots om over de railing te klimmen. Na een afkoelingsperiode van vijftien minuten werd de wedstrijd weer hervat.

De Vitesse-supporters kwamen op het deel van het veld waar de reclameboarding staat en leken aanvankelijk op weg naar de dug-outs van beide ploegen. Uiteindelijk renden de fans naar de hoek van het stadion en klommen vervolgens daar een ander tribunedeel op dan waar ze vandaan kwamen. Ze werden daarbij omhooggetrokken door medesupporters.

Sturing woest

“Het zijn een stelletje idioten”, zei Sturing na afloop voor de camera bij ESPN. "Ze verzieken het echt voor de andere supporters, ze verzieken het voor de club en met name voor het voetbal in het algemeen.”

“Ik ben voetballiefhebber en word hier doodziek van. Het voetbal gaat naar de knoppen op deze manier, dat doet me eigenlijk nog het meeste pijn. Als ze nu niet weten dat ze het voetbal kapot maken, dan weet ik het ook niet meer.”

Sturing spreekt dan ook schande van de actie van de Vitesse-supporters. “Als je zoiets doet, weet je dat er wat met de wedstrijd gebeurt. Dat het de club, het elftal en de andere supporters schaadt, maar ik denk dat ze er gewoon lak aan hebben. Ze verknallen eigenlijk alles op zo’n middag.”

De oefenmeester laat weten dat hij met stijgende verbazing heeft gekeken naar de veldbestormers. “Ik vind het echt ongelooflijk. Dan komen ze met zwarte jacks en capuchons op. Dan denk ik: waar zijn we in godsnaam met zijn allen mee bezig? Nu gaat het over een aantal supporters, een stuk of dertig van die idioten, die over een hek klimmen. Ze maken alles kapot, terwijl het eigenlijk over een mooie wedstrijd tussen Vitesse en Feyenoord moet gaan."

Huilende kinderen

Vitesse-speler Thomas Buitink, die zondag zijn rentree maakte, is niet blij met de actie. “Dit kan echt niet. Er zitten daar heel veel kinderen aan die kant van de tribune, die waren aan het huilen. Diegenen die dat deden hebben hoop ik spijt, want dit kan niet voor de club, die nu waarschijnlijk weer een boete krijgt. Dat kunnen we er allemaal niet bij hebben.”

Bizarre taferelen: Vitesse-aanhang bestormt het veld tijdens Vitesse - Feyenoord… Het duel is tijdelijk stilgelegd.#vitfey — ESPN NL (@ESPNnl) January 21, 2024

