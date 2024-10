Edson Álvarez laat zich uit over zijn toekomst na Italiaanse transfergeruchten

Edson Álvarez heeft tegenover TV Azteca Deportes gereageerd op de vermeende interesse van AC Milan. De 26-jarige Mexicaan maakt steeds meer indruk bij West Ham United en daarom wordt een aanstaande transfer vooralsnog niet uitgesloten.

West Ham United nam Álvarez vorig jaar zomer voor een bedrag van 38 miljoen euro over van Ajax. Tot dusver speelde hij al 49 wedstrijden in het shirt van The Hammers en dat deed hij niet onverdienstelijk. Álvarez ligt nog tot medio 2028 vast in Londen.

Desondanks geniet de controlerende middenvelder interesse van buitenlandse clubs, waaronder AC Milan. Door TV Azteca Deportes wordt Álvarez gevraagd naar de vermeende interesse.

“Ik denk dat het betekent dat je de dingen goed doet wanneer ze hun aandacht op jou richten”, reageert Álvarez vol vertrouwen. Volgens de geruchten zou AC Milan de Mexicaan willen betrekken in een ruildeal met Ruben Loftus-Cheek, die daarmee terug kan keren in Engeland.

“Ik gebruik dit gewoon in mijn voordeel”, zo sluit Álvarez een overstap niet uit. “Ik blijf gewoon doen wat ik nu al doe. En dat is mezelf elke dag proberen te verbeteren en mijn zelfvertrouwen te vergroten.”

Álvarez werd door de Mexicaanse media geïnterviewd voorafgaand aan de vriendschappelijke wedstrijd die hij dinsdagnacht speelde met de Mexicaanse ploeg tegen de Verenigde Staten. Mexico won die wedstrijd met 2-0. Álvarez speelde de volledige negentig minuten mee.

Dit zijn niet de eerste transfergeruchten rondom Álvarez. Afgelopen transferperiode meldde Fabrizio Romano al dat de voormalig Ajacied interesse genoot van Manchester United. Erik ten Hag zocht een vervanger voor Casemiro, maar legde uiteindelijk Manuel Ugarte vast.