Ederson is woedend op groot Engels medium: ‘Dat verhaal klopt niet!’

Ederson is niet blij met The Athletic. De Britse sportwebsite bracht onlangs naar buiten dat de doelman van Manchester City wel naar Saudi-Arabië zou willen verkassen, maar volgens Ederson zelf is daar helemaal niets van waar. Dat maakt hij duidelijk op Instagram.

Eerder deze zomer werd bekend dat de dertigjarige Braziliaan Manchester City zou mogen verlaten bij het juiste bod. Dat nieuws kwam enigszins als een verrassing, daar Ederson onder Pep Guardiola de vaste nummer één is onder de lat.

Transfermarktexpert Fabrizio Romano meldde twee weken geleden zelfs dat Ederson een persoonlijk akkoord had bereikt met Al-Nassr, en dat alleen beide clubs er nog uit moesten zien te komen. Ook The Athletic schreef over een mogelijke transfer van de Braziliaan.

Daar is Ederson absoluut niet blij mee, heeft hij inmiddels laten blijken via Instagram. “Ik wil duidelijk maken dat het verhaal niet klopt. Ik blijf gefocust op de voorbereiding van het nieuwe seizoen.”

Met Manchester City is de doelman op dit moment in de Verenigde Staten, waar verschillende oefenduels worden gespeeld. In de nacht van zaterdag op zondag werd er nog met 2-3 verloren van AC Milan.

“Ik ben gelukkig hier, samen met mijn teamgenoten”, zei Ederson na afloop van dat duel. “Ik geniet er ook van dat ik steeds fitter word. Ik ben heel rustig. Wat er ook gebeurt, het is in de handen van God. Hij weet wat het beste is. Wat Hij me ook geeft, ik zal er blij mee zijn.”

Ederson ligt nog tot medio 2026 vast in het Etihad Stadium. Volgens The Athletic heeft Al-Nassr zich inmiddels teruggetrokken in de strijd om zijn handtekening. Of een andere Saudische club, zoals Ittihad Club, hem wel weet vast te leggen, zal nog moeten blijken.

