'Earnest Stewart stak mij met leugens een zwaard in de rug, dat is een trauma'

Alex Pastoor heeft maandagavond in Rondo hard uitgehaald naar Earnest Stewart. De trainer raakte in zijn periode bij AZ in conflict met de huidig technisch directeur van PSV, die toen in dienst was van de Alkmaarders. "Earnest Stewart ging met zijn kameraden leugens over mij verspreiden...", aldus Pastoor.

AZ begon het seizoen 2014/15 met Marco van Basten als hoofdtrainer en Pastoor als een van zijn assistenten. Al vroeg in het seizoen besloot Van Basten vanwege hartkloppingen te stoppen als hoofdcoach. Pastoor werd toen gevraagd om het hoofdtrainerschap over te nemen bij AZ. Daarover ontstond een groot conflict.

"AZ wilde dat ik die baan negen maanden zou overnemen, maar ik had een contract getekend voor twee seizoenen, en ik wilde de baan voor die volle tijd, en anders niet", aldus Pastoor maandagavond in de talkshow van Ziggo Sport.

AZ deed er alles aan om Pastoor te bewegen de looptijd van zijn contract in te korten. "Toen zijn er dingen aan mij beloofd... Ik mocht in een Audi A8 rijden, en mijn salaris werd een aantal keer verdubbeld in een relatief kort gesprek."

Pastoor had daar echter geen interesse in. "AZ is van huis uit mijn club. Ik kom daar vandaan. Het geld interesseerde me niet." De onderhandelingen ketsten daardoor af. "Toen hebben ze mij een zwaard in de rug gestoken door te zeggen dat ik naar De Telegraaf gelekt had." Uiteindelijk trok AZ die beschuldigingen allemaal in. Pastoor ging in overleg alsnog weg uit Alkmaar.

Pastoor heeft een trauma overgehouden aan het hele conflict. "Het is niet alleen een trauma voor mij, maar ook voor mijn hele gezin, want ik kom uit die buurt. Ik zou het niet erg vinden als ze me geen goede trainer zouden vinden, maar ga geen leugens verspreiden."

Pastoor sprak zeer recent met Van Basten over de hele periode bij AZ. "Wij hebben van de week alle puntjes op de i gezet, dus dat is eigenlijk prima", aldus Pastoor. Ook Van Basten zit aan tafel. "Het hele conflict speelde eigenlijk pas nadat ik vertrokken was, dus ik had dat niet helemaal meegekregen", zegt Van Basten.