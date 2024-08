Earnest Stewart moet doorschakelen: target blijkt onhaalbaar voor PSV

Kenny Tete wordt niet de nieuwe rechtsback van PSV, zo blijkt uit een transferupdate van journalist Rik Elfrink namens het Eindhovens Dagblad. De 28-jarige rechtsback van Fulham aast op een langdurig contract, waarbij hij zijn Premier League-salaris niet zomaar wil opgeven.

Eerder deze week kwam Elfrink met het nieuws dat Tete in beeld was bij PSV. De Eindhovenaren willen, los van een eventueel vertrek van Jordan Teze, nog meerdere verdedigers aan de selectie toevoegen.

Tete lijkt in ieder geval niet de nieuwe rechtsback te worden. Het contract van de Amsterdamse vleugelverdediger bij Fulham werd in mei met een seizoen verlengd. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op 15 miljoen euro, waardoor hij op voorhand al een dure optie zou zijn.

Ook qua persoonlijke voorwaarden blijkt dat het geval te zijn. “Voor de rechterkant had de club eerder al Kenny Tete in beeld, maar hij wil naar verluidt een lang contract en verdient op dit moment een Premier League-salaris”, schrijft Elfrink.

Elfrink sluit niet uit dat PSV snel met een andere naam op de proppen komt. “Grote kans dat PSV op meerdere borden schaakt en straks ook nog met een naam op de proppen kan komen die niet in media-berichten te lezen is geweest. Dagelijks worden tal van backs ‘aangeboden’ bij de club en die worden dan overwogen door de technische leiding.”

Een Nederlandse terugkeer van Tete zal dus nog niet plaatsvinden. De veertienvoudig international van Oranje speelde tussen 2013 en 2017 in het shirt van Ajax, waar hij zijn jeugdopleiding heeft genoten.

In juli 2017 vertrok Tete voor slechts 4 miljoen euro naar Olympique Lyon. Sinds 2020 is hij speler van Fulham. Namens die club staat de teller op 99 officiële wedstrijden, waarin Tete goed was voor 4 doelpunten en 8 assists.