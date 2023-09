Earnest Stewart flikt schier onmogelijke: ‘Hij was onhaalbaar voor ons’

Zaterdag, 9 september 2023 om 17:45 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:45

Earnest Stewart heeft tekst en uitleg gegeven bij de afgelopen transferzomer van PSV. De technisch directeur toonde zich bijzonder slagvaardig en harkte bovendien vele miljoenen binnen met de verkoop van Ibrahim Sangaré, die voor 35 miljoen euro naar Nottingham Forest vertrok. Op de laatste dag van de transfermarkt flikte Stewart een kunststukje met de komst van Armel Bella-Kotchap.

De centrale verdediger wordt dit seizoen gehuurd van het gedegradeerde Southampton. Stewart licht toe hoe de transfer van de mandekker tot stand kwam. "We hebben altijd lijsten klaar met mogelijke namen. We kijken wie we willen toevoegen en wat het profiel is wat daaraan vast moet hangen. Deze naam stond er al een tijdje op, alleen was onze informatie vier weken geleden dat het onmogelijk was om hem te halen. Onmogelijk."

Naarmate de tijd vorderde kreeg Stewart het gevoel dat het toch mogelijk was. "De gesprekken die Peter (Bosz, red.) en ik met Armel hebben gehad waren heel goed. Ook het contact met Southampton verliep goed. Als hij dan binnen is, is dat wel heerlijk ja. Het is echt een brok. Zit fysiek goed in elkaar en kan goed doorverdedigen op de tegenstander. Hij heeft bovendien de snelheid om met ruimte in de rug te kunnen spelen. Allemaal onderdelen die hij beheerst."

Stewart noemt de komst van Bella-Kotchap 'de krenten in de pap'. "Het is fijn om zo'n speler aan de selectie toe te voegen om volgende stappen te kunnen maken. Daar zijn we heel content en blij mee." PSV wist geen koopoptie te bedingen in het contract van de Duits international. "Als je een koopoptie opneemt, moet dat wel reëel zijn", aldus Stewart. "Vanaf het eerste moment werd duidelijk dat dat niet reëel was voor PSV-begrippen. Dat kunnen wij echt niet aan. Ook niet over een jaar."