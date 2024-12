Earnest Stewart: 'De kans dat hij volgend seizoen bij PSV speelt is niet heel groot'

Olivier Boscagli is bezig aan zijn laatste maanden bij PSV. De kans is 'niet groot' dat de Franse centrumverdediger volgend seizoen nog in het shirt van de Eindhovenaren te bewonderen is, zo vertelt Earnest Stewart zondag in Goedemorgen Eredivisie.

De 27-jarige linkspoot schurkte afgelopen zomer al tegen een overstap aan. Brighton & Hove Albion zette in op de komst van Boscagli, maar uiteindelijk hield technisch directeur Stewart voet bij stuk en besloot niet langer te onderhandelen met de kustclub.

Nu lijkt Stewart te berusten op het feit dat Boscagli aan het eind van het seizoen de deuren van het Philips Stadion achter zich dichttrekt. De beleidsman zal daar geen transfersom voor vangen, want de Fransman loopt in juni uit zijn contract.

Mocht PSV dus nog willen cashen voor zijn selectiespeler, zal het genoodzaakt zijn om in de winter afscheid te nemen van Boscagli, die volgens Transfermarkt een marktwaarde van 27 miljoen euro vertegenwoordigt.

Zondag laat Stewart weten dat het tijdperk van Boscagli in een PSV-shirt tot een einde komt. "Die schat ik niet zo hoog in", reageert de directeur als hem wordt gevraagd hoe groot de kans is dat de mandekker volgend seizoen nog in Eindhoven te bewonderen is.

"Tijdens de (vorige, red.) was er interesse voor hem maar hebben we hem niet laten gaan. Vervolgens ontstaat er altijd wat en dan kan je je voorstellen dat als er nog een halfjaar op je contract staat dat je een volgende stap zou willen nemen."

"Dat wil hij heel graag", weet Stewart. "Hij heeft ook altijd uitgesproken dat hij nog een keer voor het Franse team geselecteerd zou willen worden. Hij heeft het idee dat dat bij een andere club zou kunnen. De wonderen zijn de wereld niet uit. Je moet nooit nooit zeggen, maar de kans dat hij volgend jaar bij PSV speelt, die is niet groot."

Boscagli lijkt gratis de deur uit te lopen. "Ik kan me niet voorstellen dat als iemand een half jaar op zijn contract heeft dat we ons kunnen laten verleiden hem te laten gaan", zegt Stewart, die direct uitlegt waarom. "Voor ons is kampioen worden en Champions League halen de achterkant daarvan."