Dusan Tadic omschrijft doelpunt tegen FC Twente met Nederlands woord: ‘Dat ben ik niet vergeten’

Dusan Tadic kijkt met gemengde gevoelens terug op het gelijkspel tussen FC Twente en Fenerbahçe (1-1) in Enschede, zo vertelt hij voor de camera’s van Ziggo Sport. De 35-jarige linkspoot, die zijn interview in het Nederlands probeerde af te geven, is blij met zijn ‘wippertje’.

“De laatste keer bij Twente - Ajax deed ik hetzelfde”, lacht Tadic. “Toen maakte ik ook een wippertje. Wippertje toch? Dat ben ik niet vergeten. Dit was hetzelfde wippertje. Een goed doelpunt.”

Tadic is onder de indruk van zijn oude club. “Twente is een geweldige ploeg met een heel goede trainer. Ze hebben een goede mix van spelers en hebben het ons lastig gemaakt.” Toch zag Tadic ook kansen in Enschede.

“Als we twee, drie passes beter zouden versturen, hadden we Twente in de problemen kunnen brengen”, gaat Tadic verder. “Maar we maakten te veel fouten. Twente was scherp en het is een moeilijke wedstrijd geworden.”

Ook José Mourinho ging in gesprek met Ziggo Sport. “Ik denk dat wij hadden kunnen winnen. Toen het 0-0 stond kregen wij de twee beste kansen van de wedstrijd. We moeten dan scoren, dan is het een andere wedstrijd.”

Wel deelt Mourinho eveneens complimenten uit aan Twente. “We wisten dat ze goed en laag konden verdedigen, want dat deden ze tegen Manchester United ook. Ik denk dat het een goede wedstrijd was met een prima uitslag tussen twee teams die wilden winnen. Na de 1-1 probeerden we nog te winnen, maar dit is voor ons ook een positief resultaat. Aan het einde hebben we dat gekoesterd.”

Mourinho legt ook uit waarom hij een punt koestert. “In dit format is ieder punt een gewonnen punt, want we hebben geen idee hoeveel we er nodig hebben.”