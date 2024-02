Dumfries heeft met goal en assist groot aandeel in zege van koploper Inter

Inter heeft in eigen huis een volgende stap richting de scudetto gezet. De ploeg van trainer Simone Inzaghi won in Giuseppe Meazza met 4-0 van hekkensluiter Salernitana. Denzel Dumfries maakte vlak voor rust de derde Milanese treffer en leverde de assist bij de laatste goal, van Marko Arnautovic. Dankzij de overwinning staat Inter nu tien punten voor op naaste achtervolger Juventus. Voor Salernitana, dat met dertien punten kansloos laatste staat, lijkt degradatie een kwestie van tijd.

Aan de kant van Inter kreeg Dumfries een basisplaats rechts op het middenveld. Stefan de Vrij stond eveneens, zoals vertrouwd in het centrum van de driemansdefensie. Spitsen Thuram en Martínez werden vanuit het middenveld ondersteund door onder meer Hakan Calhanoglu, Nicolò Barella en Henrikh Mkhitaryan. Davy Klaassen viel na een uur in.

De wedstrijd was ruim een kwartier oud toen toen Thuram de score opende. De Fransman tikte goed binnen na een uitstekende rush van Carlos Augusto aan de linkerkant: 1-0. Ook bij het tweede doelpunt van i Nerazzurri leverde Augusto een assist, ditmaal via een fraaie dieptepass op Lautaro. De Argentijn draaide open, cre√ęerde wat ruimte en vond de verre hoek met een gekruld schot: 2-0.

Vlak voor rust besliste Inter het duel definitief. Mkhitaryan speelde diep op Martínez, die richting doel dribbelde en vervolgens slim meegaf op de diep gelopen Barella. De middenvelder gaf voor en via een verdediger van Salernitana en Ochoa kwam de bal in niemandsland terecht bij de tweede paal, waar Dumfries het alertst was en simpel binnentikte: 3-0.

Vlak na rust ging Inter vrolijk door met aanvallen. Hakan Calhanoglu loste een gevaarlijk schot, dat nog maar net onschadelijk kon worden gemaakt door Guillermo Ochoa. De doelman had even later ook een antwoord in huis op een een kopbal van De Vrij, die weinig verkeerd deed maar de pech had dat Ochoa goed gepositioneerd stond.

Hoogtepunt voor het publiek in de slotfase was het debuut van Tajon Buchanan, die in januari overkwam van Club Brugge. Met de Canadees in het veld dacht Inter een kwartier voor tijd op 4-0 te komen, nadat invaller Arnautovic zich ontdeed van zijn tegenstander en goed binnenschoof. De Oostenrijker bleek echter nipt buitenspel te hebben gestaan.

Buchanan maakte ondertussen een prima indruk een leek recht te hebben op een penalty nadat hij werd vastgehouden door Junior Sambia, maar de arbiter vond het niet genoeg. Benjamin Pavard dacht even nog op prachtige wijze te scoren, ware het niet dat dat zijn omhaal nipt over vloog. Arnautovic kreeg vlak voor het laatste fluitsignaal alsnog waar hij naar zocht, door op aangeven van Dumfries simpel binnen te tikken: 4-0. Zodoende kent Inter een prima generale repetitie voor het Champions League-duel van dinsdag tegen Atlético Madrid.

???????????? ???????????????? ?? Ochoa redt nog net een eigen doelpunt, maar dan staat Denzel Dumfries klaar om de 3-0 binnen te tikken! ??#ZiggoSport #SerieA #InterSalernitana pic.twitter.com/Xgs6FPLIZd ‚ÄĒ Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 16, 2024

Over en uit! ????

Denzel Dumfries gooit er in de slotfase nog een sprintje uit en legt de bal bij Marko Arnautovic: 4-0 ??#ZiggoSport #SerieA #InterSalernitana pic.twitter.com/UDNyrb4oJc — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 16, 2024

