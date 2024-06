Duitse tv-presentator onaangenaam verrast nadat Schotse fan kilt omhoog doet

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor een Duitse televisiepresentator, die live tijdens een uitzending onaangenaam wordt verrast.

Waarschuwing: dit artikel bevat een video met naaktbeelden

Schotland speelt vrijdagavond de openingswedstrijd van het EK tegen Duitsland en de supporters zijn er in ieder geval helemaal klaar voor. Het Algemeen Dagblad meldde vrijdagochtend al dat er liefst 150.000 tot 200.000 Schotten zijn gearriveerd in Beieren!

Ook de BBC, dat verslag deed van de sfeer in Duitsland één dag voor het EK, was getuige van de Schotse invasie. “Ze zijn overal. Overal! Op voetpaden, in bars en binnenkort ongetwijfeld ook ondergedompeld in de fontein.”

De Duitse tv-presentator Steffen Schwarzkopf maakte vrijdag namens de televisiezender Welt een sfeerverslag over de Schotse fans in de binnenstad van München.

De camera draaide uiteindelijk naar een groep feestende supporters die zich prima vermaakten onder het genot van een biertje, waarna Schwarzkopf plots enorm werd verrast.

Een van de fans deed bij een andere supporter zijn kilt omhoog om te bewijzen dat hij een echte Schot was door onder zijn kilt geen onderbroek te dragen. De supporter in kwestie had een shirt van Duitsland aan, dus het is onduidelijk welk land hij daadwerkelijk support.

Nadat de kilt van de fan werd opgetild, leek de presentator enigszins geschrokken, waarna hij met een lach op zijn gezicht zei: “Mijn God!, echt, echt traditioneel, zou ik zeggen. Ik heb het niet alleen over hun voetbalshirts, maar natuurlijk ook over de Schotse rokken, de kilts, die hier gedragen worden.”

NOT ON LIVE TV???????? Watch until the end?????? pic.twitter.com/jcm11WbcyE — The 44 ?? (@The_Forty_Four) June 14, 2024

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties