Druk op Brian Priske is groter dan ooit: 'Denk dat hij aan laatste weken bij Feyenoord bezig is'

Brian Priske staat onder grote druk bij Feyenoord. Nadat de Rotterdammers de derde competitiewedstrijd op rij niet wisten te winnen, kan FC Twente de vierde plek zondag overnemen.

Dennis Kranenburg, verslaggever namens RTV Rijnmond, denkt niet dat Priske nog veel wedstrijden in de dugout zal plaatsnemen, zo vertelt hij in de podcast van de regionale omroep.

"Ik denk dat Priske aan zijn laatste weken bij Feyenoord bezig is. Het was echt een bokser die in de touwen hing", trekt hij de veelzeggende vergelijking. De Deen oogde na afloop niet zelfverzekerd, zag Kranenburg.

"Priske maakte op de persconferentie op mij een zeer aangeslagen indruk, en hij gaf aan geen oplossing voor de problemen te weten", aldus de journalist. Het is vaak een teken aan de wand.

Voor Feyenoord wacht nu een loodzwaar programma. Achtereenvolgend volgen nu de duels met Bayern München, LOSC Lille, Ajax en PSV. Of Priske die reeks gaat volmaken?

"Mijn gevoel zegt van niet", stelt Kranenburg, die zijn twijfels zaait over hoe Priske omgaat met de huidige, precaire situatie. "Zijn eerlijkheid is prijzenswaardig, maar niet erg handig," zegt de journalist.

"Je kunt afwachten en kijken of het de aankomende wedstrijden misgaat, maar je moet misschien de pijnlijke beslissing nemen en de pleister er in één keer aftrekken."