Driessen ziet na Van Gaal nog een grote naam terugkeren bij Ajax

Woensdag, 4 oktober 2023 om 14:41 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:09

Valentijn Driessen verwacht dat de terugkeer van Louis van Gaal bij Ajax als adviseur van de RvC voor een domino-effect zal zorgen. De chef voetbal van De Telegraaf ziet Danny Blind namelijk op korte termijn weer aan de slag gaan in Amsterdam, ditmaal als hoofd jeugdopleidingen. Ajax zoekt sinds afgelopen zomer naar een permanente opvolger van de vertrokken Saïd Ouaali.

"De kans is groot dat Danny Blind terugkeert in de organisatie van Ajax, en misschien wel als hoofd jeugdopleidingen", voorspelt Driessen in een video-item van de landelijke krant. "Want dat is een functie die hij altijd heel erg heeft geambieerd. Hij heeft hem ook al ingevuld bij Ajax. Die rol ligt in feite open."

Blind was eerder onder meer directeur spelersbeleid, hoofd opleidingen, jeugdtrainer en hoofdtrainer van Ajax. De voormalig aanvoerder kondigde in december vorig jaar aan niet terug te willen keren als commissaris technische zaken in Amsterdam, om zo zijn handen vrij te kunnen hebben voor een klus als hoofdtrainer elders.

"En als Danny Blind daar zit en een andere trainer, Maurice Steijn of misschien Henk ten Cate, dan zal Van Gaal dat rustig vanuit Portugal in de gaten kunnen houden", analyseert Driessen de mogelijke volgende verandering in de Ajax-organisatie.

De voetbalvolger denkt dat de invloed van Van Gaal binnen Ajax nog best groot kan gaan worden. "Louis van Gaal kennende gaat hij zich overal mee bemoeien. Nu helemaal. En ook welke kleur toiletpapier er hangt in de toiletten. Maar dat is op dit moment ook gewoon heel hard nodig. Je hebt iemand nodig met Ajax-dna, en dat heeft hij natuurlijk."

"Ik denk dat dit voor Ajax een geweldige zet is. Daarna moet je hem gewoon zien te strikken voor de RvC, daar kan hij toezicht houden op zijn eigen werk. Het is altijd een golfbeweging, Ajax komt echt wel terug waar ze horen", doelt Driessen op de onrustige laatste weken in Amsterdam, op en naast het veld.

Volgens Driessen kan Van Gaal alleen maar iets toevoegen aan het huidige Ajax. "Ik denk dat het een hele verstandige beslissing is. Leo van Wijk en Michael van Praag zullen over het bestuurlijke deel gaan en Louis over het technische deel. Daar is het een zooitje nu bij Ajax zullen we maar zeggen."