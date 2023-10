Driessen ziet keepersprobleem Oranje: ‘Onwaarschijnlijk dat Koeman zoiets doet’

Bondscoach Ronald Koeman heeft kopzorgen richting de komende interlandperiode, zo schrijft Valentijn Driessen.

De keuzeheer zag vlak voor de cruciale EK-kwalificatieduels met Frankrijk (13 oktober) en Griekenland (16 oktober) meerdere cruciale spelers wegvallen met blessures, terwijl er nog altijd geen onbetwiste nummer één onder de lat is. Justin Bijlow (Feyenoord) en Jasper Cillessen (NEC) zijn bovendien geblesseerd, waardoor Koeman wat betreft keepers ook weinig heeft om uit te kiezen.

Voormalig bondscoach Louis van Gaal koos op het WK in Qatar voor Andries Noppert als eerste doelman. De sluitpost van sc Heerenveen was in de eerste helft van dit kalenderjaar vooral geblesseerd en in het nieuwe seizoen was hij al betrokken bij enkele flaters.

Afgelopen zaterdag ging Heerenveen met 1-0 onderuit tegen FC Twente. Bij de winnende treffer van Michel Vlap ging Noppert opnieuw in de fout. Een houdbare zwabberbal ging door de benen van de doelman. In september zat hij bij de selectie van Oranje en Noppert is ook opgenomen in de voorlopige selectie voor de EK-kwalificatieduels met Frankrijk en Griekenland in oktober.

Driessen stelt dat het onwaarschijnlijk is dat Koeman een keeper opstelt bij wie alle vertrouwen is verdwenen. Mark Flekken, die eerste doelman bij Brentford is, keepte vorige maand tegen Ierland, maar maakte toen ook geen beste indruk. “Hij oogde negentig minuten onzeker en blunderde door Frenkie de Jong in de dekking aan te spelen. Diens balverlies leidde tot een hoekschop waaruit de Ieren scoorden”, aldus Driessen.

Een andere optie is de 21-jarige Bart Verbruggen. De jonge goalie rouleert bij Brighton & Hove Albion onder de lat met Jason Steele, maar ging een week eerder zelf gigantisch in de fout tegen Bournemouth (3-1 winst). Verbruggen wacht nog op zijn Oranje-debuut. Dat geldt ook voor Nick Olij, die na sterke prestaties met Sparta Rotterdam voor het eerst bij de voorlopige selectie van het Nederlands elftal zit.

Koeman zag in aanloop naar de duels met Frankrijk en Griekenland al veel bepalende spelers wegvallen. Frenkie de Jong, Memphis Depay en Cody Gakpo zijn er door blessures niet bij, terwijl de kans groot is dat ook Matthijs de Ligt door een knieblessure ontbreekt.